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Строительные СРО призывают коллег к диалогу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморские строительные саморегулируемые организации (СРО) предложили коллегам по федеральному округу провести 26 февраля в Хабаровске Съезд дальневосточных СРО. Поводом для встречи региональных СРО стала ситуация с формированием Национального объединения строительных СРО. Также требует обсуждения новый перечень работ, влияющих на безопасность, принятие которого в предлагаемой редакции, по мнению СРО, недопустимо.

По закону, СРО строителей к 1 июля 2010 года должны сформировать Национальное объединение. К этому сроку, по замыслу законодателя, в стране завершится процесс становления системы СРО. На сегодняшний день в стране функционирует уже почти 200 строительных СРО. Но уже 10 ноября 2009 г. 54 партнёрства, получившие к тому времени статус СРО, учредили Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), приняли Устав, избрали Совет и определили размеры взносов. Таким образом, объединение было сформировано всего лишь четвертью от общего числа строительных СРО и не может представлять интересы всех строителей.

По информации Vl.ru, инициативная группа, состоящая из трех приморских СРО "Региональное объединение строителей Приморского края", "Альянс строителей Приморья", "Дальмонтажстрой", также считает несправедливым и порядок избрания Совета НОСТРОЙ. В действующий Совет от разных федеральных округов вошло 2-3 представителя, от Центрального ФО - 9, а Дальневосточный федеральный округ не представлен вовсе. Предлагается установить следующий порядок: по три представителя с каждого федерального округа, дополнительно, учитывая мощность строительного комплекса Москвы и Санкт-Петербурга - по 2 человека и 3 представителя государственных органов власти.

Недовольны строители и размером взносов в НОСТРОЙ. Вступительный взнос в НОСТРОЙ установлен в размере 500 000 рублей, а ежегодный членский взнос - из расчета 5 000 рублей на одного члена СРО. В условиях кризиса и финансового обременения малого и среднего строительного бизнеса, в связи с переходом на саморегулирование, подобные взносы могут стать губительными для многих предприятий. Предлагается отменить вступительный взнос в Национальное объединение, а ежегодный взнос установить в размере 250 тыс. руб. с каждой СРО, с членов СРО отдельно взносы не взимать.

На съезде СРО в Хабаровске инициативная группа надеется найти понимание среди коллег-дальневосточников и выработать единую позицию по вопросу организации Национального объединения на более справедливых началах.

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