НК "Роснефть": от добычи до сбыта

Крупнейшая в российской "нефтянке" компания "Роснефть" завершила 2009 год возросшими основными показателями. Так, добыча нефти увеличилась по сравнению с 2008 годом на 2,3% - до 112,6 млн тонн, объем нефтепереработки на НПЗ компании составил 49,9 млн тонн ("плюс" 600 тыс. тонн). Через сеть собственных АЗС, а это почти 1700 станций на большей части территории страны, было реализовано 4,9 млн тонн нефтепродуктов. Бизнес-план наступившего года предусматривает дальнейший существенный рост показателей.

Свой вклад в успех "Роснефти" внесло ее дочернее общество - ООО "РН-Востокнефтепродукт", обеспечивающее поставки нефтепродуктов сразу в несколько дальневосточных регионов страны. О том, каким был для предприятия год минувший в планах на будущее - в беседе с генеральным директором ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иваном ПАТЮТЬКО.

- Иван Николаевич, как ваше предприятие прошло кризисный для экономики 2009 год?

- К сожалению, сказать, что экономический кризис никак не повлиял на деятельность нашего общества, мы не можем. Особенно сложным было первое полугодие. Однако, благодаря антикризисным мерам, принятым "Роснефтью", его негативное воздействие удалось минимизировать. "РН-Востокнефтепродукт" пришлось внести существенные изменения в тактику продаж нефтепродуктов: резко уменьшить продажу крупного опта, то есть транзитом - посредникам и перевести основное внимание и акцент на продажу конечным потребителям, это мелким оптом и в розницу.

Дело в том, что на дальневосточном рынке в целом произошло падение розничной реализации нефтепродуктов в результате падения автомобильных коммерческих перевозок. Также из-за практически полного прекращения ввоза подержанных машин резко уменьшилась интенсивность движения по автомобильной трассе от Владивостока до Читы. В связи с этим мы потеряли в розничной реализации нефтепродуктов через АЗС и АЗК вдоль этой трассы. Несмотря на то, что в 2009 году у нас количество АЗС и АЗК стало на 10 больше, чем в 2008 году, розничные продажи оказались практически такого же прошлогоднего объема - чуть больше 240 тыс. тонн. Это одна из особенностей работы в 2009 году.

Кроме того, свою лепту вносили неустойчивость цен на нефть на мировом рынке и колебания цен на нефтепродукты внутри страны. Стоит также учесть, что в силу природных особенностей Дальнего Востока у нас сложные логистические схемы доставки нефтепродуктов до потребителя. Особенно показательны в этом плане Сахалинская область, Камчатский край, где задействовано несколько видов транспорта и промежуточных баз перевалки. Пока топливо доходит до потребителя, цены меняются.

Еще одна особенность работы в 2009 году - это усиленное внимание Федеральной антимонопольной службы к участникам рынка нефтепродуктов.

В том, что мы устойчиво прошли через экономические испытания, во многом заслуга наших клиентов, которых за прошедший год стало больше. В значительной степени их увеличению способствовали программы лояльности компании, проведение специальных акций с розыгрышем ценных призов. Людям приятно ощущать себя частью некой большой семьи, и нам такая работа приносит большее удовлетворение.

- Как развивается автозаправочная сеть ООО "РН-Востокнефтепродукт", каковы дальнейшие планы по строительству новых объектов?

- За прошедший год были введены в эксплуатацию девять новых автозаправочных комплексов и шесть АЗК, реконструированных из бывших заправочных станций. Это большая работа.

Открытие новых автозаправочных комплексов - это еще и показатель социальной активности "Роснефти". Ведь современный заправочный комплекс - это немаловажный элемент инфраструктуры. В удаленных районах и небольших поселках население пользуется магазином комплекса как круглосуточным мини-маркетом. Для ряда мест справедливо говорить об улучшении качества жизни. Появляются новые рабочие места. Операторы, администраторы торгового зала и управляющие АЗК проходят специальное обучение в соответствии со стандартами НК "Роснефть". В компании не первый год действует программа подготовки и дальнейшего карьерного роста персонала. Это означает, что клиенты новых комплексов с первых же дней их работы получают высокий уровень сервиса.

В 2010 году нам предстоит построить 12 новых объектов и один - реконструировать. Причем 7 АЗК будут открыты в Приморском крае. Не в последнюю очередь это связано со снабжением нефтепродуктами объектов строительства саммита АТЭС во Владивостоке и дальнейшим развитием розничной сети.

- А как на заправках "Роснефти" обстоят дела с качеством топлива?

- Первостепенное значение в "Роснефти" придают качеству реализуемой продукции. Компания добывает нефть на своих месторождениях, перерабатывает на собственных НПЗ, реализует через фирменную сеть. То есть она контролирует производство конечного продукта от скважины до бензобака. Что касается "РН-Востокнефтепродукта", то мы получаем нефтепродукты с Комсомольского НПЗ, также входящего в структуру "Роснефти". Благодаря серьезной модернизации этот завод можно отнести к передовым в отрасли. По пути от производителя берём несколько проб качества - и после слива из железнодорожных цистерн, и в процессе хранения на базах для контроля чистоты резервуаров, и непосредственно при сливе из бензовоза на АЗС.

В прошлом году ООО "РН-Востокнефтепродукт" закуплено современное оборудование для лабораторий Хабаровской и Корсаковской нефтебаз. В 2010 году планируем ввести его в эксплуатацию.

- Чего вы, как руководитель, ожидаете от 2010 года?

- Ресурсы "РН-Востокнефтепродукта" и, конечно, головной компании, профессионализм коллектива позволяют преодолеть практически любые трудности. Но я надеюсь, что в этом году их будет поменьше, чтобы все силы направить на созидательную работу, результаты которой должны порадовать жителей Дальнего Востока.