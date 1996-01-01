Чистая прибыль "Дальсвязи" в 2009 году выросла на 22,5%

Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" в 2009 г. в сравнении с 2008 г. выросла на 22,5%, до 2,1 млрд руб., выручка на 9,3%, до 13,4 млрд руб. Ранее первый заместитель генерального директора ОАО "Дальсвзяь" Сергей ФРОЛОВ сообщил "ЗР", что по прогнозам темпы роста выручки компании в 2010 г. будут примерно 9-10%.