"Сельхозрынок" возглавил основной владелец

Владелец нескольких владивостокских рынков Алексей СОРОКИН, некоторое время проживавший в США, вернулся к непосредственному управлению активами. В начале января Сорокин, возглавляющий совет директоров своего самого успешного предприятия ОАО "Сельхозрынок" (Алексей Маркович напрямую владеет 21,86% акций рынка - "ЗР"), заменил на должности генерального директора Александра КУДРЯВЦЕВА. Стоит отметить, что по итогам 9 месяцев 2009 г. рынок получил 1 млн 209 тыс. руб. чистой прибыли против 94 тыс. руб. убытка годом ранее. При этом выручка сократилась в 2,7 раза, до 5 млн 24 тыс. руб.