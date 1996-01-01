www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Против удобного флага

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Морские профсоюзы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю борьбы с "удобными флагами", сообщила пресс-служба Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).

Как сообщил председатель ДВРО РПСМ Николай СУХАНОВ, в ходе акции, проходившей с 1 по 5 февраля, решен вопрос по выплате компенсации в размере $203 тыс. по факту гибели в 2002 г. шести российских моряков, входивших в состав экипажа земснаряда "А.М.Велла".

Судно принадлежало компании из Гонконга "Виатек Инжиниринг" и затонуло в марте 2002 г. после того, как в "А.М.Велла" врезался контейнеровоз "Кота Хадиах" под флагом Сингапура. Земснаряд перевернулся и затонул, из тринадцати граждан России, находившихся не его борту, спаслось только семеро. Компенсации на погибших будут выплачены их родственникам, проживающим в Приморском крае.

Во время недели борьбы с "удобными флагами" инспекторами ДВРО РПСМ проводилась работа по заявлениям моряков теплохода "Си Стар" (флаг Коморских островов), объявивших забастовку в связи с невыплатой зарплаты. В результате долг по ней в размере $70 тыс. был погашен 1 февраля 2010 г. Кроме того, семи списавшимся с судна морякам были выплачены расходы по репатриации в размере $7 тыс.

Также через суд компенсирован моральный вред в сумме $10 тыс. за травму руки, полученную при исполнении трудовых обязанностей матросом теплохода "Союз" (флаг России) компании "Флинт".

В течение недели в Находке были проверены теплоходы "Брайт", "Си гранд", "Вейхай" и "Си бриз", плавающие под флагами Камбоджи и Монголии. Установлено, что у этих судов нет коллективных соглашений, одобренных Международной федерацией транспортных рабочих (МФТ). Зарплата экипажей на транспортах под "удобным флагом" в два раза ниже, чем на теплоходах, имеющих коллективные соглашения с МФТ. По правилам Международной федерации транспортных рабочих, зарплата капитана должна быть не ниже $5 тыс., матроса - не менее $1600. На проверенных теплоходах капитаны получают по $2,5 тыс., матросы - по $800.

ДВРО РПСМ послала владельцам этим судов предложение вступить в переговоры с МФТ по заключению коллективного соглашения, которое будет распространяться на весь экипаж. Одновременно в послании заявляется, что "если вы проигнорируете предложение профсоюза, ваше судно будет подвергаться акциям протеста всех профсоюзов моряков, состоящих в Международной федерации транспортных рабочих, по всему миру без дальнейших предварительных уведомлений".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru