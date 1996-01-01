Против удобного флага

Морские профсоюзы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю борьбы с "удобными флагами", сообщила пресс-служба Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ).

Как сообщил председатель ДВРО РПСМ Николай СУХАНОВ, в ходе акции, проходившей с 1 по 5 февраля, решен вопрос по выплате компенсации в размере $203 тыс. по факту гибели в 2002 г. шести российских моряков, входивших в состав экипажа земснаряда "А.М.Велла".

Судно принадлежало компании из Гонконга "Виатек Инжиниринг" и затонуло в марте 2002 г. после того, как в "А.М.Велла" врезался контейнеровоз "Кота Хадиах" под флагом Сингапура. Земснаряд перевернулся и затонул, из тринадцати граждан России, находившихся не его борту, спаслось только семеро. Компенсации на погибших будут выплачены их родственникам, проживающим в Приморском крае.

Во время недели борьбы с "удобными флагами" инспекторами ДВРО РПСМ проводилась работа по заявлениям моряков теплохода "Си Стар" (флаг Коморских островов), объявивших забастовку в связи с невыплатой зарплаты. В результате долг по ней в размере $70 тыс. был погашен 1 февраля 2010 г. Кроме того, семи списавшимся с судна морякам были выплачены расходы по репатриации в размере $7 тыс.

Также через суд компенсирован моральный вред в сумме $10 тыс. за травму руки, полученную при исполнении трудовых обязанностей матросом теплохода "Союз" (флаг России) компании "Флинт".

В течение недели в Находке были проверены теплоходы "Брайт", "Си гранд", "Вейхай" и "Си бриз", плавающие под флагами Камбоджи и Монголии. Установлено, что у этих судов нет коллективных соглашений, одобренных Международной федерацией транспортных рабочих (МФТ). Зарплата экипажей на транспортах под "удобным флагом" в два раза ниже, чем на теплоходах, имеющих коллективные соглашения с МФТ. По правилам Международной федерации транспортных рабочих, зарплата капитана должна быть не ниже $5 тыс., матроса - не менее $1600. На проверенных теплоходах капитаны получают по $2,5 тыс., матросы - по $800.

ДВРО РПСМ послала владельцам этим судов предложение вступить в переговоры с МФТ по заключению коллективного соглашения, которое будет распространяться на весь экипаж. Одновременно в послании заявляется, что "если вы проигнорируете предложение профсоюза, ваше судно будет подвергаться акциям протеста всех профсоюзов моряков, состоящих в Международной федерации транспортных рабочих, по всему миру без дальнейших предварительных уведомлений".