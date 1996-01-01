Госпошлина стала выше

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует предпринимателей об изменении размера государственной пошлины за совершение юридически значимых действий.

В связи с внесением изменений в налоговое законодательство и ряд законодательных актов, начиная с 29 января, госпошлина уплачивается в следующих размерах:

- за государственную регистрацию нового пищевого продукта, материала, изделия - 3000 руб.;

- за государственную регистрацию отдельного вида продукции, предоставляющего потенциальную опасность для человека, а также вида продукции, впервые ввозимого на территорию страны, - 3000 руб.;

- за внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации - 200 руб.;

- рассмотрение заявления о предоставлении лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и деятельность в области использования источников ионизирующего излучения - 600 руб.;

- предоставление лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, - 2000 руб.;

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, - 200 руб.;

- выдача дубликата, подтверждающего наличие лицензии, - 200 руб.;

- продление срока действия лицензии - 200 руб.