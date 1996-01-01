"Железные предприниматели"

В рамках конкурса БИТ 2010 - Дальний Восток во Владивостоке прошла деловая игра "Железный предприниматель". Организаторы: Управление по делам молодежи администрации города Владивостока, Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС, ДВГТУ.

Цель игры: познакомить студентов, аспирантов с работой по "рождению и упаковке проекта" для инвестора. Получив задание в виде описания технологии, которую необходимо коммерциализировать, команды-участники игры должны были всего за один час придумать привлекательную и жизнеспособную бизнес-модель, подготовить презентацию и представить ее перед жюри, уложившись в отведенные для этого минуты. "Железный предприниматель" - отличный тренинг работы в команде, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умения интересно представить свой проект инвестору. Победители получили право участвовать в программе inSchool - образовательном курсе по инновационному менеджменту для студентов вузов города Владивостока.

Студенты, участвующие в курсе inSchool смогут попасть в команды финалистов конкурса и побороться за призы и возможность участвовать в финале в Москве. К участию в курсе inSchool отобрано 45 человек.