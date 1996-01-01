Капитан Алиев: курсом на успех

"Есть такие мужчины, которые идут до конца. В жизни, в драке, в любви. Им бывает трудно, часто попадает, еще чаще их не любят. Но они не сдаются. В детстве с ними боятся связываться и более старшие ребята, понимая, что такие дерутся из последних сил, никогда не отступая и не хныча", - эта цитата из романа Чингиза АБДУЛЛАЕВА как нельзя лучше характеризует президента корпорации "РИМСКО" Фазила АЛИЕВА, который 14 февраля отмечает юбилей.

Штурман, капитан дальнего плавания, сюрвейер, юрист, судовладелец, бизнесмен... - его можно называть по-разному. Он же, представляясь, предпочитает скупое, но красноречивое "простой советский капитан". Основав солидную бизнес-империю, он управляет ею, как судном, обеспечивая безопасность "плавания", отражая неприятельские атаки и неся полную ответственность за всех, кто оказался на борту его "корабля". Впрочем, он в любой момент готов встать и за настоящий штурвал: буквально пару месяцев назад провел судно через Панамский канал. Ему важно сознавать, что он может это сделать.

Он живет насыщенной жизнью, вечерами его можно застать как на соревнованиях по драг-рейсингу в качестве капитана команды, так и в рабочем кабинете за... игрой на синтезаторе или барабанной установке в комнате отдыха. И круглая дата - пятидесятилетие - для него не повод останавливаться. Разве лишь оглянуться назад и мысленно подвести промежуточные итоги.

Законы моря в бизнесе

Еще мальчишкой Фазил Забидович знал, что его жизнь будет связана с морем. Окончив бакинскую мореходку, распределился в Приморье третьим помощником, а уже в 26 лет стал самым молодым капитаном дальневосточного бассейна. Ему вообще часто выпадала роль первопроходца. Управляемый им танкер "Лукоморье" стал первым советским судном, зашедшим в Южную Корею после установления дипломатических отношений. Помогая корейскому другу, он открыл во Владивостоке первое представительство южнокорейской компании в России. А параллельно - сюрвейерскую компанию, слоганом которой стала лаконичная, но емкая фраза - "Курсом на успех".

Агентский департамент, оценочный, морской, таможенно-брокерский... - направления бизнеса множились с приличной скоростью. В 1996 г. он купил первый танкер, а к 2000 г. количество судов выросло до 44. Его упрекали в том, что он якобы скупал их за бесценок. Он же покупал разбитые суда за их реальную стоимость, восстанавливал за свой счет и выводил в море. Под российским, кстати, флагом. Сегодня флотилия "РИМСКО" состоит из 40 единиц. Особого упоминания заслуживают буксирный флот и спасательные суда ледового класса (сколько жизней спасено во время поисково-спасательных операций!). Причем подобные работы по спасению людей проводятся бесплатно: еще один принцип Алиева. В бизнес он перенес главное морское правило - взаимовыручку: сегодня помогаешь ты, а завтра помогут тебе.

Естественно, набирающая обороты компания привлекала к себе внимание, а кому-то и вовсе была поперек горла. Ему неоднократно объявляли войну, на компанию шли накаты, конкурентоспособность "РИМСКО" вызывала раздражение и за рубежом - в Корее, Китае. Словом, отстаивать интересы своего бизнеса приходилось часто, но ощущение ответственности за 1200 человек штата, стоявших за его спиной, добавляло сил и азарта.

У Фазила Забидовича много наград - от звания "Лучший работодатель" до медали Союза российских судовладельцев. Но самой дорогой наградой он считает имя и репутацию: "Потеряешь лицо - потеряешь все, что наработал и накопил".

Боль, предательство и дружба

Охотно говоря о принципах работы корпорации, Алиев наотрез отказывается рассказывать о благотворительной деятельности, которой занимается, помогая детским домам и домам ребенка, школам, учреждениям культуры... "Участие в социальных проектах должно быть обязанностью бизнеса?" - спрашиваю его. "Это должно быть потребностью, и не бизнеса, а человека, - отвечает президент "РИМСКО". - Ты просто чувствуешь чужую боль и не можешь не помочь".

Самое большое разочарование в жизни - предательство тех, кому верил. К сожалению, он сталкивался с этим часто, но до сих пор не может ответить на вопрос, что толкает людей на подлость, ведь мир так устроен, что всем хватит и работы, и денег... "А знаете, какое самое страшное наказание для предателя? Как ни странно, прощение, - уверен Фазил Забидович. - Поэтому я прощаю всех, кто поступает подло. С ними разбирается сама жизнь, и ни один не остается безнаказанным".

К счастью, у него хватает и настоящих друзей, в основном, еще из той, "советской" жизни. "Сегодня часто ставят знак равенства между дружбой и уровнем достатка, не понимаю этого, - говорит он. - Один из моих близких друзей когда-то ходил матросом на моем пароходе, сейчас работает простым сварщиком, но это не мешает нам дружить вот уже много лет".

В будущее надо вкладываться

В прошлом году день рождения у Фазила Забидовича выдался очень счастливым. Так случилось, что именно в этот день забивались первые сваи моста на остров Русский, и Алиев лично управлял уникальным несамоходным плавучим краном КОПР-128 ("РИМСКО" активно участвует в работе над проектами к саммиту АТЭС, располагая уникальным гидротехническим оборудованием и водолазной группой).

"Я отлично представляю, как будет выглядеть Владивосток через несколько лет, и это очень позитивная картинка, - говорит Фазил Забидович. - Обидно, что люди сегодня уезжают из края, а те, кто остается, не всегда связывают свое будущее с Приморьем. Это неправильно. Ведь если ты хочешь, чтобы место, где ты живешь, процветало, - нужно прилагать собственные усилия. Это зависит от каждого - школьника, бизнесмена, чиновника...".

Поэтому 14 февраля Фазил Алиев обязательно поставит перед собой новую цель и уверенно начнет ее реализовывать. Еще не все его мечты свершились. Очень многое надо успеть.