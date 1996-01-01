О венчурных капиталистах пока помечтаем

На последнем заседании бизнес-клуба "Диалоги" (организатор PR-агентство "Бабич и партнеры") предприниматели заявили о том, что жить и работать в Приморье стоит. Есть перспективы экономики края уйти от сырьевой направленности в реальный сектор производства и расширение сферы услуг. Только нужно, чтобы исполнительная власть немного помогала.

Приморский край имеет все шансы оказаться в обойме тех регионов, перед которыми открываются реальные перспективы. "Прежде всего, край получит толчок в области развития нефтегазовой промышленности и энергетики. В России создан венчурный фонд в области энергетики. Его уставной капитал более $100 млн. Будем надеяться, что наши компании, работающие в области энергетики, смогут также предоставить свои разработки, и часть денег пойдет в край", - сообщил в своем докладе спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ.

Между тем, пока Приморье остается непривлекательным для венчурных капиталистов регионом, хотя еще 5 лет назад краю предрекали передовые позиции в этом сегменте. Но мечты малого и среднего бизнеса привлечь инвестиции венчурного капитала не сбылись. Как прокомментировал в неофициальной беседе один из членов клуба "Диалоги", в этом есть и вина бизнеса, работающего на территории края. "Предприниматели пока не предлагают понятных и прозрачных бизнес-идей. Они стремятся заработать деньги путем создания бизнеса на административном ресурсе либо на монополизации услуг или товаров. Этот путь приносит им деньги, но привлечь инвестора под эти проекты невозможно. В итоге получается, что компании становятся непривлекательными для развития, их деятельность носит закрытый характер. Причем это уже не тенденция в бизнесе, а ментальность деловой среды", - утверждает наш собеседник.

В этот раз очень эмоционально выступил генеральный директор ОАО "Приморское агентство авиационных сообщений" (Торговая марка "Билетур") Александр БЫЧКОВ. По его словам, пассажирские перевозки на воздушном транспорте после введения специальных низких тарифов на отдельных линиях, получили значительное увеличение пассажиропотока. Но эйфория от низких цен может обернуться весьма печальными последствиями. Работать в демпинг в условиях жесткой конкуренции местные компании смогут не более трех лет. Потом произойдет то, что дальневосточники уже наблюдали на примере компании "Дальавиа".

Также Александр Бычков предупредил, что на сегодня стоит проблема подлинности электронных билетов. Новый подход к системе продаж активно применяют компании, работающие по серым схемам, а то и вовсе мошенники. Глава "Билетура" прямо заявил, что выстраивается пирамида, и, когда она начнет рушиться, сотни пассажиров останутся с бумажками на руках, по которым совершить перелет будет невозможно.

О том, что прибыль компаний, обеспечевающих потребности в перевозке грузов на стройках саммита, а также логистических компаний значительно увеличилась, рассказал директор грузового альянса "Трофимов" Вадим ДРОНОВ. По его словам, бизнес, работающий в этом сегменте, хочет зарабатывать так, чтобы его деятельность не вызывала недовольство в обществе.

"Мы понимаем, что грузовая техника, спецтехника и тяжелые машины мешают движению, создают пробки. Отсюда призывы закрыть город для нашего транспорта. Особенно это было видно в начале зимы, когда движение автотранспорта на дорогах города было парализовано. Многие компании получили "валютный пенальти", так как не выполнили обязательства по контрактам, в логистическом бизнесе это неустойка. Сегодня нами создан союз транспортных перевозчиков, в нем владельцы основного грузового парка. Мы готовы сотрудничать с администрацией города. Руководители предприятий готовы помочь вывозить тот же снег, и для нас дико, что прошло более месяца, а снег не убран. Вот только с нами почему-то никто разговаривать не хочет".

Именно на привлечение власти к проблемам бизнеса делали акцент все выступающие. Хотя, наверное, понимали, что обозначение и выявлений проблем - это лишь первоначальный этап, но и без него дело с мертвой точки не сдвинется.