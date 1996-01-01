"Прогресс" рассчитывает на заказ от Минобороны

В ОАО "ААК Прогресс" завершены основные этапы инвентаризации, объявленной несколько месяцев назад после избрания новым генеральным директором АО Юрия ДЕНИСЕНКО. Главное - компания сохранила производственные мощности и способна к увеличению объемов производства основной продукции.

- "Прогресс" располагает неплохим кадровым ресурсом, предприятие может в кратчайшие сроки осваивать новые виды изделий, - рассказал заместитель гендиректора по экономике и финансам Роман ЧЕРНЫШЕВ. - Стоимость продукции в рамках незавершенного производства - более 1 млрд руб. Авиакомпания работает за счет привлеченных кредитных ресурсов, выручку получим после реализации изделий основному заказчику: срок окончания китайского контракта по поставкам ракетных комплексов "Москит" для строящихся в Петербурге эсминцев - 2006 г. Мы укладываемся в график, даже идем с опережением. В этом году завершена работа по модернизации этих комплексов. Сегодня наша ракетная техника успешно проходит летные испытания на базе флота. В рамках китайского контракта изготавливается и дополнительное оборудование для ракетного комплекса. Первая отгрузка этого оборудования в адрес потребителя намечена на декабрь этого года и январь следующего.

"Прогресс" выпускает также продукцию гражданского назначения - товары народного потребления (мебель) и комплектующие для самолета Бе-3 по заказу комсомольчан. Не считая задела в рамках иноконтракта, предприятие ежемесячно производит продукции на 10 млн руб. За 9 месяцев арсеньевские машиностроители перечислили во все уровни бюджета 120 млн руб. - компания остается крупнейшим налогоплательщиком города, у нее нет задолженности по текущим платежам. Растет рентабельность производства за счет сокращения издержек, осуществления мероприятий по энергосбережению. Не используемое мощное оборудование по возможности заменяется на менее мощное, менее энергоемкое.

Есть надежды на расширение сотрудничества с КнААПО: сегодня "Прогресс" поставляет туда мотогондолы и детали крыльев для Бе-3, номенклатура будет расширена, так как комсомольчане планируют выпускать и другие самолеты. Многие авиастроители испытывают нехватку изделий из композиционных материалов, а "Прогресс" имеет цех по их производству. Компания готова осуществлять ремонт и модернизацию ранее выпускавшихся боевых вертолетов Ми-24, гражданских вертолетов Ми-34. На стадии подписания - контракт с Нигерией на поставку запчастей для Ми-34. Обсуждаются с российским заказчиком условия по изготовлению двух Ми-34. Ставится задача по созданию рекламного облика продукции ААК "Прогресс" для представления ее на внешнем рынке с целью найти там потенциальных покупателей.