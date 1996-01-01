Жалоб на размещение заказов все больше

В Приморье в 2009 г. более чем в 2 раза выросло количество жалоб участников размещения заказа. По мнению заместителя начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Максима БЕЛОБОРОДОВА, рост жалоб вызван ухудшением экономической ситуации в Приморье, связанной с переходом исполнителей контрактов с коммерческого рынка на рынок государственных и муниципальных заказов.

В сообщении пресс-службы Приморского УФАС отмечается, что в 2008 г. в УФАС поступило 211 жалоб участников размещения заказа, из которых 55 остались без рассмотрения, а из 156 рассмотренных 61 была признана обоснованной. В 2009 г. поступило уже 470 жалоб, 179 из которых оставлены без рассмотрения. 291 жалоба рассмотрена, из них 132 признаны обоснованными.

Максим Белобородов также отметил повышение юридической грамотности населения, использующего представленные Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" № 94-ФЗ.

По его словам, с первой половины 2009 г. наметилась тенденция роста количества участников размещения заказа, преследующих цель сорвать размещение заказа путем написания жалоб и получения в конечном счете личной выгоды. Изменился и характер допускаемых нарушений. Если в 2006-2008 гг. большинство нарушений допускалось по незнанию законодательства и были связаны с отсутствием правоприменительной практики, то с 2009 г. со стороны заказчиков и комиссий стали появляться элементы умышленных действий, связанных с отклонением (ограничением) числа участников.

Заказчики, отметил представитель УФАС, как правило, совершают несколько основных ошибок: неправильный выбор способа размещения заказа, установление незаконных требований к участнику размещения заказа, к форме составления заявки и предоставлению документов, не предусмотренных Законом, нарушение сроков заключения контракта, сроков размещения информации на официальном сайте, установление незаконных критериев оценки заявок на участие в конкурсе.