Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жалоб на размещение заказов все больше
В Приморье в 2009 г. более чем в 2 раза выросло количество жалоб участников размещения заказа. По мнению заместителя начальника Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Максима БЕЛОБОРОДОВА, рост жалоб вызван ухудшением экономической ситуации в Приморье, связанной с переходом исполнителей контрактов с коммерческого рынка на рынок государственных и муниципальных заказов.
В сообщении пресс-службы Приморского УФАС отмечается, что в 2008 г. в УФАС поступило 211 жалоб участников размещения заказа, из которых 55 остались без рассмотрения, а из 156 рассмотренных 61 была признана обоснованной. В 2009 г. поступило уже 470 жалоб, 179 из которых оставлены без рассмотрения. 291 жалоба рассмотрена, из них 132 признаны обоснованными.
Максим Белобородов также отметил повышение юридической грамотности населения, использующего представленные Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" № 94-ФЗ.
По его словам, с первой половины 2009 г. наметилась тенденция роста количества участников размещения заказа, преследующих цель сорвать размещение заказа путем написания жалоб и получения в конечном счете личной выгоды. Изменился и характер допускаемых нарушений. Если в 2006-2008 гг. большинство нарушений допускалось по незнанию законодательства и были связаны с отсутствием правоприменительной практики, то с 2009 г. со стороны заказчиков и комиссий стали появляться элементы умышленных действий, связанных с отклонением (ограничением) числа участников.
Заказчики, отметил представитель УФАС, как правило, совершают несколько основных ошибок: неправильный выбор способа размещения заказа, установление незаконных требований к участнику размещения заказа, к форме составления заявки и предоставлению документов, не предусмотренных Законом, нарушение сроков заключения контракта, сроков размещения информации на официальном сайте, установление незаконных критериев оценки заявок на участие в конкурсе.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин