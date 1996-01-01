"Сухой" завис в сертификации

Комсомольск-на-Амуре стал поставщиком хороших новостей с Дальнего Востока. Вслед за истребителем 5-го поколения на прошлой неделе здесь с аэродрома в воздух поднялся четвертый летный образец опытной партии самолетов Sukhoi Superjet-100.

Как сообщал "ЗР", поставки "СуперДжета", планировавшиеся в конце 2009 г., отложили ввиду срыва обязательств партнеров по проекту, а проект реализуется в партнерстве с несколькими иностранными компаниями. Двигатели SaM146 для машины разработаны НПО "Сатурн" и французской Snecma.

Планировалось, что серийное производство Superjet-100 начнется на КнААПО в конце 2009 г., однако сроки серийных поставок самолета перенесены на II полугодие 2010 года. Это связано с завершением процедуры сертификации двигателей. "В этом случае завод будет работать в штатном режиме, изготавливать корпус. По приходу двигателей они будут устанавливаться на самолет. Работу не прекращают", - сообщил заместитель министра промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Сергей ИВАШКИН.

Четвертый самолет провел в воздухе два с половиной часа, как и положено по программе испытаний. По словам Сергея Ивашкина, все предыдущие опытные модели SSJ, которые были собраны в КнААПО, в настоящее время успешно выполняют полеты, отрабатывая необходимые штатные и внештатные ситуации.