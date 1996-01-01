Швейкин крест

Швейная отрасль Приморья переживает сегодня не лучшие времена. Впрочем, и в других регионах Дальнего Востока ситуация на предприятиях легкой промышленности не намного лучше. По ряду причин выпуск товаров народного потребления становится все менее выгодным, что приводит к сокращению производства и численности работников. Так, на крупнейшем в крае швейном производстве - фабрике "Заря" - из двух тысяч работников сегодня осталось всего сто шестьдесят.

Иная ситуация на предприятиях швейной отрасли в западных регионах России. Несмотря на общие для швейников проблемы, там открывается много новых предприятий с современными технологиями и оборудованием. Особенно ярко это проявилось на прошедшей в прошлом месяце в Москве 23-й федеральной оптовой ярмарке текстильной и легкой промышленности России, которая с каждым годом привлекает все больше участников и становится все более представительным мероприятием. Но на ней не было представлено ни одного из приморских предприятий.

Дальний Восток - в отстающих

- На Дальнем Востоке действует целый ряд факторов, негативно влияющих на развитие швейного производства, - говорит директор ООО "Торговый дом "Заря" Наталья ТИШКИНА. - Одни из этих факторов характерны и для западной части России, вторые - для Дальнего Востока, а третьи - конкретно для Приморского края.

Общая проблема для всей отрасли - отсутствие недорогого сырья, и прежде всего - шерсти. Раньше шерсть шла с Кавказа, где активно развивалось овцеводство. Но в последние 10-12 лет из-за бесконечных войн и общей нестабильности резко сократилось поголовье овец. Поэтому сейчас практически вся шерсть импортная, и цены на нее довольно высоки.

На крупных предприятиях западных регионов России отчасти проблему решают с помощью единого производственного цикла. Например, швейный комплекс в том же Иваново. Там сначала производят ткань, потом шьют из нее одежду. Приморские же предприятия покупают ткани в том же Иваново - и за счет НДС и торговой наценки сырье обходится им на 25-30 % дороже. К тому же руководство регионов в западной части России уделяет больше внимания нуждам легкой промышленности. К примеру, в Москве предприятия легкой промышленности получили льготы по арендным ставкам, для них ниже тарифы на воду и электроэнергию.

Второй важный момент - снижение покупательной способности доллара. В последние два-три года это делает все более нерентабельным экспорт готовой одежды за рубеж.

- Мы в свое время шили одежду по заказам крупных торговых сетей, например популярной американской сети магазинов Gap, - рассказывает директор фабрики "Заря" Геннадий БАБУШКИН. - И она отлично продавалась. Но в последние годы получаемая нами валютная выручка уже не покрывала постоянно растущие расходы на производство. И наши американские партнеры стали заказывать одежду в Китае и во Вьетнаме.

Китайское засилие

Для регионов Дальнего Востока характерно засилье импорта одежды из Китая. По ценовым показателям отечественные предприятия не могут соперничать с китайским импортом. В итоге мало того, что китайцы торгуют здесь своим товаром, но среди приморцев уже появилась тенденция целыми семьями ездить одеваться в Китай.

- Понятно, что качество нашей продукции значительно выше, чем той, что можно купить на китайском рынке, - говорит Геннадий Бабушкин. - Наша продукция обязательно проходит сертификацию, тогда как китайские рынки толком никто не проверяет, и они нередко торгуют некачественной одеждой. Типичный пример - детская одежда. Она обязательно должна быть из натуральных тканей. А у китайцев - сплошная синтетика. Она не дышит, и дети легко в ней простывают. Но по цене она смотрится более выигрышно, а это - самое главное для приморского потребителя.

Слишком дорого

Но китайской экспансией список бед местных швейных промышленников не ограничивается. Немалую роль в кризисе производства играет и высокая себестоимость продукции. Легкая промышленность - весьма энергоемкая отрасль, а тарифы на электроэнергию и тепло у нас очень высокие. К тому же в Приморском крае значительно выше уровень заработной платы, чем в западной части России.

- Если в европейской части России работникам платят по 2,5-3 тыс. руб. в месяц, - замечает Геннадий Бабушкин, - то мы платим по 5-6 тыс. руб., иначе людей на фабрике не удержать. К этому добавляются все вышеперечисленные причины: высокая стоимость тепла и электроэнергии, дорогое сырье. В итоге наш костюм получается в полтора раза дороже, чем произведенный на предприятиях Иваново. И ничего с этим не поделать.

И последний фактор, окончательно загоняющий местное швейное производство в могилу: отсутствие муниципальных заказов.

- В нашем крае очень низка доля муниципальных заказов, -утверждает директор "Зари". - Тогда как в Москве, Екатеринбурге, Кемерово и даже в соседнем Хабаровском крае предприятия легкой промышленности обеспечены муниципальными заказами от 30 до 100 % загрузки. В Приморье же все федеральные структуры, такие как суды, прокуратура, служба судебных приставов, налоговая инспекция и ряд других, заказывают одежду в Москве, причем сроки изготовления составляют 8-9 месяцев. В результате после получения заказа одежда нередко не подходит по размеру.

Возможно, заказывать в Москве выгоднее по ценам, но деньги при этом уходят из края! И не возвращаются в виде налогов. А в Хабаровске местные власти выдают швейным производствам беспроцентные кредиты на закупку сырья для изготовления школьной формы, которая потом распределяется среди малообеспеченного населения. У нас же нет ничего подобного.