Энергокомпании жалуются на топ-менеджеров РАО

Руководители региональных энергокомпаний взбунтовались против топ-менеджеров РАО "ЕЭС России". Директора жалуются, что член правления РАО "ЕЭС" Михаил АБЫЗОВ контролирует каждый их шаг, чем мешает работать и провоцирует "кризис доверия".

Методы АВЕТИСЯНА и Абызова пришлись не по нраву большинству гендиректоров энергокомпаний. Недовольство выплеснулось 22-23 октября на совещании в РАО, где обсуждались злободневные для энергохолдинга вопросы. Как рассказали "Ведомостям" сразу несколько участников, на совещании гендиректор "Ленэнерго" Андрей ЛИХАЧЕВ обвинил начальников в превышении полномочий.

С Лихачевым связаться не удалось, но в распоряжении "Ведомостей" оказалась его презентация. В ней говорится о "кризисе доверия" между руководством РАО и "дочек". Гендиректор "Ленэнерго" отмечает, что бизнес-единицы вмешиваются в оперативную деятельность энергосистем, стремятся сами принимать решения за их руководителей, "пренебрегают накопленным ("дочками" РАО) опытом" и "массово нарушают корпоративный принцип управления". Лихачев считает, что все это создает внутри холдинга конфликт интересов, который мешает РАО развиваться.

Хотя жесткостью славятся и Аветисян, и Абызов, особенно сильно от директоров досталось последнему. Собеседники "Ведомостей" из региональных энергокомпаний жалуются на его "странные приказы". Например, рассказывает топ-менеджер одной из энергосистем, Абызов распорядился приостанавливать закупки, если их сумма превышает 200 000 руб. "Это копейки, теперь нам почти каждую сделку надо согласовывать с начальством из РАО. Если какая-то компания плохо работает, зачем распространять это на всех?" - возмущается он. Гендиректор другой энергокомпании, попросивший не упоминать его имени, рассказывает, что руководство бизнес-единиц указывает, с кем и как заключать договоры. "Это выходит за рамки здравого смысла", - возмущается он.

В РАО "ЕЭС" признают, что Абызов действует жестко и требует максимальной отдачи. Например, рассказывает представитель энергохолдинга, он добивается, чтобы соотношение доналоговой прибыли и стоимости активов у подведомственных компаний не опускалось ниже 4, тогда как Аветисяну достаточно 2. По словам сотрудника РАО, на совещании предправления РАО Анатолий ЧУБАЙС был вынужден признать, что его менеджеры перегнули палку, и пообещал ограничить вмешательство в деятельность компаний.

С Аветисяном "Ведомостям" связаться не удалось, а Абызов отказался от официальных комментариев. Топ-менеджер РАО называет жесткий контроль "вынужденной мерой".

"Холдинг несет ответственность перед акционерами за сохранение эффективного управления. Есть случаи завышения цен на топливо, материалы и услуги. Такие сделки могут нанести ущерб акционерам РАО, и допустить их нельзя", - говорит топ-менеджер энергохолдинга. Он утверждает, что, если не контролировать закупки, в один прекрасный день у компании может не оказаться средств для выполнения обязательств. "Разумеется, новые правила нравятся не всем", - констатирует собеседник "Ведомостей".

Жесткий стиль руководства характерен для российского бизнеса, отмечает управляющий партнер компании по подбору руководителей Winner Partners Григорий ОКУНЬ. В качестве примера он приводит исполнительного директора ТНК-BP Германа ХАНА и управляющего директора Millhouse Capital Давида ДАВИДОВИЧА. Управленцев такого уровня приглашают, как правило, на самые сложные проекты, и при этом их кандидатуры с подчиненными не согласовывают. "Все они - яркие, профессиональные менеджеры, на несколько голов выше окружающих", - уверен Окунь. Директора энергокомпаний привыкли к высокой степени свободы, в том числе и в распоряжении денежными потоками, а цель РАО - не упустить управление в процессе реформы, рассуждает аналитик инвестбанка "Траст" Андрей ЗУБКОВ. С учетом серьезных амбиций руководителей бизнес-единиц это противоречие рано или поздно должно было выйти наружу. "Подчиненным остается либо смириться с их стилем руководства, либо уйти", - резюмирует Окунь.