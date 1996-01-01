Преимущества единого оператора связи очевидны

Первый заместитель генерального директора "Дальсвязи" Сергей ФРОЛОВ считает, что нынешняя реорганизация будет похожа на ту, что в свое время прошли региональные компании электросвязи Дальнего Востока, когда на базе ОАО "Электросвязь Приморского края" было создано ОАО "Дальсвязь".

Напомним, что процесс слияния телекоммуникационных компаний Дальнего Востока в единое общество был завершен к 1 октября 2002 г., а семь региональных операторов связи стали филиалами ОАО "Дальсвязь". Сейчас по похожей схеме пройдут семь межрегиональных компаний (МРК), в том числе и "Дальсвязь", которая прекратит свое существование как юрлицо, но физически никуда не денется.

- Сергей Николаевич, как перемены отразятся на абонентах компании?

- Для них принципиально ничего не изменится, если не считать того, что спектр предоставляемых услуг расширится, а сами они станут более качественными и современными. Так, развивая доступ в Интернет, мы делаем ставку на технологию MetroEthernet, более прогрессивную, чем нынешний DSL. А это совершенно иные скорости и качество. Это же касается и цифрового телевидения. Например, телевидение высокой четкости (англ. High-Definition Television, сокр. HDTV, - набор стандартов телевизионного вещания повышенного качества посредством каналов связи) будет возможно для каждого домохозяйства. Дальше мы говорим, что голос будет мигрировать в сеть передачи данных. Фактически голос сможет стать мобильным без сотового телефона. Достаточно будет установить приложение на компьютер. И так далее. То есть от объединения компания наши абоненты только выиграют. Для самой же компании объединение станет новой ступенью развития. Большая компания - большие возможности, в т.ч. в части организации бизнес-процессов, привлечения инвестиций и проч.

- Предстоящие перемены могут сказаться на восходящем тренде, демонстрируемом "Дальсвязью" в последние годы?

- Мы планируем, что темпы роста выручки в 2010 г. будут примерно 9-10%. Мы рассчитываем, что основной прирост в доходах и нашей рыночной активности придется на услуги сети передачи данных. Здесь принципиальны две услуги - доступ в Интернет и интерактивное телевидение. Причем, и для того, и для другого сегмента важна контентная составляющая. Сейчас на практике клиент идет в Интернет за чем-то конкретным - новостями, музыкой, фильмами и т.д. Чем интереснее контент - тем больше пользователей. Соответственно, все операторы добиваются того, чтобы загрузка внешних каналов, за которые они платят, была минимальной. Я перечислил два сегмента услуг, но местная связь также останется для нас важным направлением.