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"Полюс" открыл каток без крыши

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивостокский каток "Полюс" в субботу впервые возобновил работу после того, как под глыбами снега 5 декабря провалилась крыша. Если раньше каток был крытым, то сейчас он будет работать под открытым небом, сообщила РИА PrimaMedia администратор катка. По ее словам, работать под открытым небом каток будет до мая, а после закроется на реконструкцию. Здание катка будет возведено в капитальном исполнении и уже 1 сентября он вновь откроет двери для посетителей. На сегодняшний день для клиентов работают обогреваемые раздевалки и кафе. "Отсутствие крыши не повлияет на качество льда, - заверила администратор. - У нас есть машина, которая каждый час заливает каток. И поэтому фигуристы и хоккеисты смогут заниматься на идеально гладком льду. Также покататься на коньках сможет любой желающий, в любое время без ограничений", - отметила администратор "Полюса". А вот чемпионаты и первенство края по хоккею проходят на других катках.

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