Кризис отбил у россиян желание бастовать

Финансовый кризис заставил многих людей более трепетно относиться к своему рабочему месту. Ведь на рынке труда по-прежнему дефицит вакансий, да и от того, чтобы стать жертвой "оптимизации персонала", никто не застрахован. По всей видимости, этим и можно объяснить тот факт, что россияне предпочитали не устраивать забастовок в трудный 2009 г.

В России в прошлом году прошла лишь 1 забастовка в январе, что стало минимальным показателем за все время наблюдения с 1991 г., следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). В Росстате "Интерфаксу" уточнили, что статистика зафиксировала за год лишь одну забастовка в АК "АЛРОСА".

В 2009 г. в разных регионах страны наблюдались волнения, связанные с закрытием производств, невыплатой зарплат и т.д., но по методике статистического ведомства к забастовкам это не относится. Росстат при организации статистического наблюдения под забастовкой понимает "временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения трудового спора" (поэтому, например, забастовка в Пикалево в статистику не включена).

Всего в забастовке в 2009 г. приняло участие 0,01 тыс. человек (проще говоря, порядка 10 человек) против 1,9 тыс. человек в 2008 г., 2,9 тыс. человек в 2007 г. и 84,6 тыс. человек в 2005 г.