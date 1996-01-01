Инновациям в Приморье обещан совет

Координационный совет по инновациям будет создан при администрации Приморского края в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил на заседании бизнес клуба "Диалоги", которое организовало 28 января пиар-агентство "Бабич и партнеры", председатель ЗC ПК Виктор ГОРЧАКОВ. По его словам, совет может помочь в реализации инновационных проектов в реальные предприятия на территории края. В то же время спикер отметил, что краевой закон об инновациях пока не работает на экономическую перспективу.