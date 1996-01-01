ДГК получила сертификат ISO системы менеджмента качества

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" завершило внедрение системы менеджмента качества (СМК) и получило сертификат соответствия международному стандарту ISO 9001:2008 в области управления производством электро- и теплоэнергии, передачи и сбыта тепла потребителям. Сертификат ДГК выдало на прошлой неделе московское представительство Bureau Veritas Certification ("Бюро Веритас Сертификейшн").