Гонконг: Алюминиевая матрешка от Дерипаски ценой в 10%

Основной владелец российского алюминиевого холдинга "Русал" Олег ДЕРИПАСКА подарил Гонконгской фондовой бирже, на которой проводится IPO "Русала", 12-килограммовую матрешку из алюминия, сообщило агентство Reuters. Здесь 26 января прошло размещение IPO "Русала", в результате которого, продав 10% акций, холдинг привлек около $ 2,24 млрд. Уже на следующий день ценные бумаги "Русала" на бирже Гонконга потеряли в цене более 10%. Депозитарные расписки на акции компании размещены и в Париже. Полученными средствами "Русал" хочет погасить часть задолженности, которая составляет около $15 млрд