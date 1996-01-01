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Гендиректору "РАО ЭС Востока" подыскали очередного зама
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Заместителем генерального директора ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") назначен Александр НЕГОМЕДЗЯНОВ, ранее работавший первым заместителем генерального директора - исполнительным директором ОАО "Энел ОГК-5". В "РАО ЭС Востока" Негомедзянов будет курировать финансово-экономический блок.
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