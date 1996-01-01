ВСТО-2, февраль 2010 г.: начали!

"Прокладку трубопровода на участке ВСТО-2 начнем в начале февраля", - заявил генеральный директор ООО "Транснефтьстрой" - дочерней компании ОАО "Транснефть" - Алексей ПОЛЯКОВ.

Январь, по его словам, ушел на организационно-технические мероприятия, включая согласование документов с надзорными, разрешительными органами, региональной властью. Но, по сути, работа над проектом уже идет, отмечает Поляков. Началась мобилизация технических средств, материалов, отгрузка труб сразу на несколько участков. "Нашему предприятию на тендерах достался средний участок трассы ВСТО-2, пролегающий в четырех областях Дальнего Востока, - это Амурская область, Еврейская АО, Хабаровский край и северная часть Приморского края примерно до Дальнереченска", - уточнил генеральный директор.

ООО "Транснефтьстрой" обещает привлекать местные строительные организации на специализированные работы, связанные с подготовкой участков: планирование, земляные, вырубка просек и прочие работы. Привлеченные специалисты, по словам Алексея Полякова, составят до 90% численности занятых на строительстве людей. Для справки: ежедневно на строительстве ВСТО-1 работало до 15 тыс. человек.