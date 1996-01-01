Компании не скупятся на обучение своих сотрудников новым компьютерным программам

В современном мире уже практически никакую деятельность нельзя представить без помощи компьютера. Рынок компьютерных программ, которыми должны владеть те или иные специалисты, не стоит на месте, и здесь встает вопрос об обучении. В этом отношении мало кто из влиятельных компаний или специалистов скупится на дополнительное образование.

Во Владивостоке существует немало разнообразных курсов для пользователей ПК: от курсов для начинающих до продвинутых, от экономичных до относительно дорогих. В зависимости от самой программы, обучение работе на которой выбирает пользователь, колеблются и сроки обучения - от нескольких дней до нескольких месяцев.

Одной из компаний, предлагающих курсы для пользователей персональных компьютеров, является учебный центр "Полезный компьютер", который за свое долгое существование на рынке такого рода услуг уже успел зарекомендовать себя. "Наша компания существует на рынке довольно долго - порядка 12 лет, - рассказал Дмитрий НИКОЛАЙЧУК, заместитель директора учебного центра "Полезный компьютер". - Организовать такую фирму достаточно сложно: подбор кадров, разветвленность сети, широкая направленность услуг и т.д. - все это требует времени, сил и финансовых вложений. Начать с нуля такую деятельность сложно, возможно, именно поэтому у нас часто появляются и исчезают подобные учебные центры".

"Полезный компьютер" предлагает широкий спектр курсов по разным направлениям: начиная от базовых и заканчивая профессиональными и полупрофессиональными. В зависимости от сложности и продолжительности курса стоимость колеблется от 3 до 10 тыс. руб. Индивидуальные занятия проводятся только в исключительных случаях.

"Читать курс в индивидуальном порядке - не совсем объективный подход к учащемуся, так как, во-первых, человек на начальном уровне с трудом может конкретно определить цель своего обучения, а во-вторых, это требует немалых денежных затрат, - пояснил Дмитрий Николаевич. - Преподаватели нашего учебного центра - практикующие специалисты высокого уровня. В основном формат индивидуального обучения, даже правильно назвать это консультациями, возможен только в том случае, если человек четко может сформировать вопросы и желаемый результат от обучения".

Еще одним учебным центром, существующим на рынке подобных услуг довольно давно, является центр "Перспектива". Список курсов здесь также довольно немаленький и включает в себя не только обучение работе с какими-либо компьютерными программами, но и такие курсы, как "Корпоративный тренинг", "Искусство продаж", "Телефонные продажи" и т.д., "Агент по недвижимости". Такие курсы направлены больше не на изучение определенной программы, владение компьютером, а на изучение самой сферы деятельности и, в частности, необходимых для этой деятельности компьютерных навыков.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса предлагает всем желающим множество дополнительных учебных программ в разделе "повышение квалификации", в частности, это программы, касающиеся непосредственно работы с компьютерными программами. Посещать такие дополнительные курсы могут как студенты, так и специалисты, по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

В институте дополнительного профессионального образования ДВГУ также существует несколько курсов пользователей ПК с углубленным изучением той или иной "части" компьютера: электронные таблицы и базы данных, компьютерная графика и Web-дизайн, бизнес-графика и т.д. Каждый курс в ИДПО ДВГУ рассчитан на месяц обучения.

Особняком стоит вопрос о преподавательском составе: кто преподает, где он учился, насколько хорошо знает свой предмет и т.д. С курсами, которые базируются в университетах, все предельно прозрачно - преподаватели те же, что и в университете. Учебные центры также набирают преподавательский состав либо в университетах, либо ищут мастеров своего дела среди специалистов со стажем.

"Наши преподаватели - бесценны, - с улыбкой отвечает на этот вопрос заместитель директора центра "Полезный компьютер". - На самом деле, когда встает вопрос о подборе персонала на какую-либо дисциплину, мы своими силами даем объявления, на собеседование с профессионалами приходят люди, проходят тестирование - определяется профпригодность человека как с точки зрения знания предмета, так и с педагогической точки зрения. Все наши преподаватели - с высшим образованием, как правило, практикующие специалисты, так как предмет важно знать не только с теоретической стороны, но и на практике".