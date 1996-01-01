Приморских свиней будут разделывать по европейской технологии

На прошлой неделе в Уссурийске состоялось торжественное открытие мясоперерабатывающего предприятия - красную ленточку на ООО "Дальневосточный агрокомплекс" перерезал лично Сергей ДАРЬКИН.

По словам председателя совета директоров ООО "Дальневосточный агрокомплекс" Валерия КАЛАШНИКОВА, идея создать подобный бизнес родилась после анализа ситуации с продовольствием в стране. "Изначально мы занимались поставками импортной мясопродукции. Но тенденция такова, что количество мясных квот ежегодно снижается. По нашим прогнозам, уже в ближайшие годы правительство сократит объем квот еще на 20%. В этой ситуации Дальний Восток остается проблемным с точки зрения продовольственной безопасности, так как до Омска нет предприятий, способных производить качественную продукцию как для конечных потребителей, так и для мясокомбинатов", - утверждает Валерий Калашников.

Несмотря на практически свободную рыночную нишу, создание такого предприятия - это риск. Сегодня на Дальнем Востоке и в Приморском крае более 15 крупных компаний-импортеров. Ежегодно они поставляют на рынок десятки тысяч тонн разных мясопродуктов, начиная от блочного мяса и заканчивая субпродуктами. Правда, этот рынок постоянно лихорадит, так как ветеринарные власти периодически закрывают многие страны, при этом идет повышение таможенных платежей. Но с учетом того, что животноводство на Дальнем Востоке находится в стагнации, единственной возможностью обеспечить мясокомбинаты, оптовые базы и розничную сеть мясом по-прежнему остаются импортные поставки. По мнению специалистов, только в прошлом году красное мясо подорожало на 15%. И это без учета того, что рост цен наблюдался и в 2008 г. На этом фоне все торговые компании, занятые в этом бизнесе, очень хорошо зарабатывали, правда, реинвестировать прибыль от торговой деятельности в производство желающих не наблюдалось.

"Более 2,5 лет потребовалось на то, чтобы воплотить задуманное в жизнь, - рассказал Валерий Калашников. - Объем инвестиций - 180 млн руб. Сегодня мы запускаем скотобойный цех, хотя это скорее формальное название, на самом деле наше предприятие - полномасштабный мясокомбинат. Оно оснащено по последним технологиям. Прежде чем приступить к проектированию, наши специалисты побывали на подобных предприятиях в ряде европейских и азиатских стран. Предприятие запускали постепенно, с сентября 2009 отрабатывали технологию. Но ничего нового мы не изобрели, раньше именно Уссурийск был центром мясоперерабатывающей промышленности всего края. Здесь были крупный мясокомбинат и не менее крупные предприятия, предоставлявшие сырье. Мы решили попытаться это возродить. Пока наша мощность по убою составляет 150 голов в смену. При режиме работы в две смены мы можем производить до 25-30 тонн мяса в сутки".

Мощность предприятия впечатляет. Если оно будет производить около 500 тонн в месяц, то часть потребности локального рынка оно без сомнения закроет. Отдадим должное, ассортиментный ряд довольно широк - в прайс-листе компании около 60 наименований продукции.

К сожалению, загрузить такое предприятие не так просто. Свиноводство в крае испытывает определенные трудности. "Наш комплекс приобретает свинину в живом весе, в среднем мы готовы покупать сырье по 110 руб. за кг. Тем не менее есть определенные трудности в закупе. Безусловно, у частных хозяйств нет информированности о том, что мы готовы с ними работать. Этот информационный пробел будет восполнен, с другой стороны, нам нужны крупные стратегические партнеры", - утверждает директор ООО "Дальневосточный агрокомплекс" Евгений КРЮКОВ.

Его мнение подтверждает ветеринарный врач нового комплекса Наталья БАТРАКОВА. По ее словам, в крае нет больших свиноферм. "Последнюю партию свиней привезли из Хабаровского края. Если говорить о качестве сырья, то в Приморье свиней мясной породы очень мало.

Оптимизма в сырьевую проблему добавил вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. По его словам, уже в этом году на базе одного из хозяйств будет организована крупная свиноферма, на которую планируется завезти более 1 200 голов. Но это только планы на будущее. В реальности частный бизнес, который за последние несколько лет вложился в свиноводство, в прошлом году многие проекты свернул. Так, более 5 тысяч голов свиней, принадлежащих южнокорейской компании "Агро Десун Ханка", были в срочном порядке забиты. В неофициальных комментариях представители компании утверждали, что свиноводство на территории края бесперспективно из-за дорогих кормов, слабой ветеринарной базы на местах и отсутствия стабильного сбыта.

Руководство нового предприятия на эту ситуацию смотрит с оптимизмом - коммерческий директор ООО "Дальневосточный агрокомплекс" Ольга МОРОЗОВА не сомневается, что продукция будет востребована потребителем. По ее словам, у них давно сформирована клиентская база. "Если раньше мы работали с этими клиентами по замороженной импортной продукции, то сегодня мы предлагаем им дополнительно мясо собственного производства, как охлажденное, так и замороженное. Это новый для нас сегмент, и нам еще предстоит разогреть рынок, но мы к этому готовы. Наши продажи с момента тестового запуска выросли в 8 раз, клиентская база постоянно растет. У нас есть одно конкурентное преимущество - мы можем заниматься прямыми продажами".