"Дальсвязь" и НТК поборются за частоты

ОАО "Дальсвязь" и ОАО "Новая телефонная компания" (НТК) подали заявки на участие в конкурсе Роскомнадзора на получение лицензий на оказание услуг связи в сетях мобильного беспроводного доступа в диапазоне 2300-2400 МГц. Конкурс пройдет 11 марта по 12-ти субъектам РФ, в том числе Амурской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области.

"Эти частоты необходимы для того, чтобы развивать направление WiMax, которое представляется "Дальсвязи" крайне интересным, особенно если говорить о "последней миле" (канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера). Мы намерены уделять самое пристальное внимание ее модернизации", - сообщила "ЗР" директор департамента информационно-аналитического обеспечения ОАО "Дальсвязь" Виктория СУХАНОВА.