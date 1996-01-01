"Первая грузовая компания" заняла 22% рынка перевозок на ДВЖД

Владивостокский филиал ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в 2009 г. (первый полноценный год работы филиала) перевез 6,5 млн тонн различных грузов. На сегодняшний день в вагонах ПГК перевозится около 22% всех грузов по Дальневосточной магистрали, сообщил директор филиала Виктор ОСИПОВ.

По его словам, в течение всего 2009 г. наблюдалась устойчивая тенденция роста объемов грузоперевозок. Если в первом квартале 2009 г. в вагонах ПГК в зоне действия филиала было перевезено 1,2 млн тонн грузов, то в четвертом - уже 1,7 млн тонн.

Среднесуточная погрузка и выгрузка в течение года выросли почти в два раза: если в январе прошлого года погрузка составила 7,3 тыс. вагонов в месяц, то в декабре - уже 13,5 тыс.

Около 65% от всего перевезенного в прошлом году объема грузов составили нефть и нефтепродукты - более 1,1 млн тонн. Также филиал перевез по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) 676 тыс. тонн угля и более 450 тыс. тонн строительных грузов.

По подсчетам филиала, вагонами ПГК в 2009 г. перевезено около 80% объемов всего щебня и песка, доставляемого по железной дороге для строительства объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Большая часть - по договору с УПТК СК "МОСТ". Некоторым клиентам компания предоставляет весь цикл логистики доставки грузов, непосредственно на остров Русский, до объекта.

"На строительство объектов саммита расходуются государственные деньги, поэтому свои сквозные расценки "Первая грузовая компания" держит практически на уровне себестоимости, что делает эти перевозки максимально конкурентоспособными. Поэтому генеральным подрядчикам строительства гораздо выгоднее заключать с нами договор напрямую, нежели пользоваться услугами многочисленных субподрядчиков, переплачивая за доставку грузов, и, следовательно, значительно повышая конечную стоимость строительства объектов саммита. Однако понимают это пока не все", - отмечает Виктор Осипов.

В начале года Владивостокский филиал ПГК заключил договор с Сахалинским морским пароходством, в рамках которого начал доставку на остров социально значимых грузов - продуктов питания, строительных материалов, нефти и нефтепродуктов. Всего в 2009 г. объем перевозок на Сахалин превысил 110 тыс. тонн, 90% из которых - нефтеналивные грузы, перевезенные в основном для ООО "Роснефть-Востокнефтепродукт", Хабаровской топливной компании и ООО "Петросах". "Подчеркну, что для ПГК эти перевозки изначально были и остаются социальными и дохода практически не приносят", - сказал глава Владивостокского филиала.

В первый год работы Владивостокский филиал ПГК заключил более 200 договоров оперирования и экспедирования. Клиентами компании стали крупные предприятия практически всех отраслей экономики Дальневосточного федерального округа - "Роснефть - Комсомольский НПЗ", ОАО "СУЭК", ОАО "Амурметалл", УК "Востокцемент", ООО "ДВ- Цемент", ООО "Компания ГРАСП", СК "МОСТ", ООО "Крокус Интернешнл" и другие.

По словам Виктора Осипова, 2010 г. станет для "Первой грузовой компании" годом обновления. Обновления в первую очередь коснутся парка подвижного состава. На сегодняшний день 28% всего парка вагонов на ДВЖД находится в собственности ПГК. Доля компании в общем грузообороте ДВЖД в декабре превысила 26%, а в годовом объеме составила 34,8%.