Ярославская ГРК делает ставку на цинковый концентрат

Последнее "китайское предупреждение" сделали приморские энергетики ООО "Ярославская горнорудная компания". За накопленные долги, которые к концу января достигли 49 млн руб., еще несколько объектов предприятия могут быть отключены от энергоснабжения. Причем, Дальэнергосбыт грозит не снимать ограничительные процедуры, если не начнется погашение долгов.

Постперестроечная судьба Ярославской горнорудной компании складывалась трудно. Предприятие, построенное на уникальном месторождении плавикового шпата, позволяющем закрывать до 90% потребности страны в сырье для металлургической, алюминиевой, химической, стекольной промышленности как минимум в течение 40-50 лет, в очередной раз с декабря прошлого года не ведет его добычу.

По предварительным данным, в 2009 г. ЯГРК смогла произвести только 100 тыс. тонн флюоритового концентрата, хотя способна делать 150 тыс. тонн и более. Но больше не потребовалось, крупнейший в России потребитель этого сырья - ОАО "Русал", являющийся также крупным собственником ЯГРК, не покупает продукцию своего предприятия, переключившись на ввоз монгольского концентрата. Между заводами "Русала" и ЯГРК до сих пор не согласован контракт на поставку концентрата на 2010 г., что можно расценивать как полный отказ от отечественного сырья. Трудно сказать, чем это мотивировано, ведь монгольский концентрат не дешевле, а дороже российского. Возможно, цена изменится после отмены заградительной пошлины, которая до конца прошлого года составляла 15%. В конце декабря Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон "О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Монголии о деятельности российско-монгольской компании с ограниченной ответственностью "Монголросцветмет", производящей, как и ЯГРК, флюоритовый концентрат, которым пошлина обнуляется. Закон был поддержан Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Досье КОО "Монголросцветмет" является совместным монголо-российским предприятием. 51% уставного капитала принадлежит Монголии, 49% - России. Предприятие обеспечивает 40% потребления плавикошпатового концентрата российскими предприятиями.

Во всей этой ситуации со сбытом основной продукции Ярославской ГРК остается непонятной позиция собственника компании. "Русал" владеет половиной уставного капитала ЯГРК, что видно из опубликованного им проспекта эмиссии к размещению акций на гонконгской фондовой бирже. Плавиковый шпат ЯГРК поставляется для нужд криолитовых заводов Южно-Уральский и Полевской, принадлежащих "Русалу".

Так почему, владея 50% долей в собственности, оно не покупает ее плавиковый концентрат, не участвует в управлении, не интересуется состояние дел на предприятии? Руководство и менеджмент "Русала" не реагирует и на предложения второго крупного собственника ЯГРК - "Русской горнорудной компании" (РГРК) - о принятии совместных усилий по оздоровлению ее экономики. Возможно, "Русал" таким образом добивается полного в будущем контроля над ЯГРК, что впрочем, тоже не озвучивается?

Чтобы в сложившихся условиях не останавливать производство, менеджмент ЯГРК начал подготовку к переходу на выпуск цинкового концентрата, который, кстати, тоже не слишком требуется в России и, скорее всего, будет поставляться на экспорт. Наверное, это на сегодня единственный выход из создавшегося положения, учитывая, что эксперты положительно оценивают рынок цинка на ближайшие два года.

По данным пресс-службы Управляющей компании "Русская горно-рудная компания", руководство РГРК оценивает ситуацию на приморском предприятии как сложную и надеется на понимание со стороны энергетиков, с которыми ведутся постоянные переговоры.

- Мы пытаемся переориентировать Ярославскую компанию на выпуск цинкового концентрата и надеемся в феврале запустить его производство, - прокомментировали в РГРК. - Сейчас ведутся расчеты вариантов работы, формируется план на год, после чего можно будет озвучивать конкретные цифры. Следует отметить, что предприятие способно выпускать более 30 тыс. тонн цинкового концентрата в год.

В РГРК разделяют оптимистичные прогнозы экспертов на стоимость цинка в 2010 г. После запуска Ярославской ГРК будет понятно, как двигаться дальше, не исключена даже реструктуризация, но цель одна - предприятие сохранить.