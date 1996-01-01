ТМК: работа на высоте

Уложены первые пролетные конструкции между опорами моста через бухту Золотой Рог, ставшими вертикальными доминантами центральной части Владивостока. Они смонтированы на высоте 52 метра над уровнем моря.

Как рассказали "ЗР" в "Тихоокеанской мостостроительной компании", ведущей строительство, это временные сооружения, и после бетонирования пролетов они будут разобраны, как и красные металлические опоры. Сама же проезжая часть, по которой над водами Золотого Рога пойдет транспорт, будет еще на несколько метров выше - на временных пролетных строениях установят специальную опалубку, смонтируют арматуру, и только потом начнется заливка железобетонного пролета моста. Эти работы начнутся позже, а пока гигантские металлические конструкции постепенно надвигаются на опоры.

К этому очень важному этапу мостостроители приступили еще в конце 2009 года. Но особенно его не афишировали, чтобы ничто не могло помешать весьма кропотливому и ответственному делу. Подобные операции по надвижке пролетных конструкций в ТМК производили и ранее. Но на такой высоте она делается впервые, причем не только в масштабах компании, но и в масштабах приморской столицы. Поэтому готовились к ней основательно: просчитывали технологии и многократно проверяли технику, чтобы в самые ответственные моменты обойтись без сюрпризов.

Корреспондент "ЗР" побывал на стройке, когда все было отлажено и шло, можно сказать, не в опытных, а в промышленных масштабах.

Между небом и землей

Пролетные строения собираются из металлоконструкций на специальной стапельной площадке, они достигают в длину 80-90 метров, в зависимости от того, какой пролет предстоит перекрыть. На сборку уходит несколько дней - секции подают автокраном ближе к краю площадки и соединяют между собой сотнями болтов. Пневмоотвертки и ключи, которыми работают монтажники, - под стать пролетам: без подготовки их и в руках-то трудно удержать. А эти в большинстве своем молодые ребята трудятся споро и с энтузиазмом, ведь не каждому выпадает такая удача - строить столь грандиозный объект.

Как только очередная металлическая "плеть" вырастает до заданных размеров, мощные гидравлические домкраты на стальных тросах протягивают ее от опоры к опоре. Движение этой махины идет так медленно, что сразу его и не уловить. Результат становится заметным через несколько часов, когда гигантские балки, миновав опору, оставляют ее позади и нависают над следующей.

Пролетные строения надвигаются в среднем со скоростью 3 метра в час, пояснил происходящее на площадке прораб участка Иван ЛАВРИКОВ. Это под его руководством сейчас осуществляет надвижка. Пока она идет лишь днем, участникам важно освоить все нюансы этого ответственного процесса. Но в ближайшем будущем процесс пойдет в круглосуточном режиме, как ведутся в ТМК все работы.

Первая такая металлическая "плеть" уже достигла пилона и вспомогательной опоры, возведенной возле него. Вслед за ней над городом "поехала" следующая конструкция. Поехала, конечно, не сама по себе. Надежность операции обеспечивают около 60 мостостроителей участка Лаврикова, в большинстве своем - монтажники-высотники. На смену им после двухнедельной вахты приходит участок прораба Василия ОРЕХОВА, а в период особо ответственных работ - усилия объединяются.

Без слабонервных

- Порядка 15 человек собирают пролетные строения на стапельной площадке. Остальные задействованы непосредственно на надвижке - по четыре человека на каждой временной опоре, - рассказывает Иван Лавриков. - Они контролируют ситуацию, обслуживают механизмы, отслеживают так называемые "скользуны" - специальные скользящие прокладки из фторопласта, которые вставляются между металлическими конструкциями, чтобы уменьшить эффект трения.

Понятно, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, когда решение нужно принять немедленно, и времени на подъем просто не будет. И хотя очень здорово сегодня помогает монтажникам мобильная связь и многие проблемы можно обсудить на расстоянии, прорабы контролируют ситуацию на каждой из опор в постоянном режиме. А для этого по несколько раз в день "взлетают" на 52-метровую высоту по вертикальным лестницам, смонтированным на каждой опоре.

- Чтобы чай там подолгу не пили, - шутит Лавриков. И тут же добавляет, что, отправляясь на высоту, ребята запасаются в столовой термосами с чаем. Так легче переносить морозы, помноженные на пронизывающий морской ветер.

Слабонервные среди монтажников не задерживаются, не каждый выдержит работу между небом и землей. Здесь требуется не только особый вестибулярный аппарат (кто-то, попробовав разок, просто остается на земле), но и твердый характер. Ведь на высоте нужно не просто находиться, отслеживая работу техники. Монтажнику приходится управляться с многочисленными "железками", порой покидая крошечный островок безопасности и отдаваясь во власть специального снаряжения и страховки товарищей.

Многим помогает спортивная закалка, причем порой не важно, в каком виде спорта. Главное - выдержка и мгновенная реакция, так необходимые монтажнику. Есть в ТМК и небольшая бригада профессиональных альпинистов - мастеров спорта и кандидатов в мастера. Их собрали со всего Приморского края для высотных работ, обучили строительным премудростям, сертифицировали, и теперь скалолазы ТМК покоряют опоры моста через Золотой Рог. Есть операции, которые могут сделать только промышленные альпинисты.

Вид с моря

На южном берегу бухты Золотой Рог, где задействованы специалисты компании "Дальмостострой", также продолжаются монтажные работы. После установки главных ригелей надвижка временных металлических конструкций начнется и на этой части моста. Здесь будут учтены все нюансы этой ответственной операции, отработанные монтажниками ТМК.

Как рассказал заместитель начальника по производству Комсомольского-на-Амуре мостостроительного отряда Тарас ЦЫБАРОВ, здесь самая высокая опора поднимется на 56 метров, и из-за особенностей рельефа монтаж пролетных строений будет идти со специальной стапельной площадки, смонтированной над землей, что может добавить сложностей.

А между двумя участками строительства, несмотря на непростую ледовую обстановку нынешней зимы, постоянно курсирует катер ТМК. Он позволяет командирам производства в считанные минуты оказаться на противоположном берегу, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы. Отсюда, с моря, хорошо виден северный пилон моста, набирающий высоту. Он словно символизирует динамичную и мощную работу команды ТМК, которая успешно выполнила программу 2009 года.

По словам первого заместителя генерального директора ЗАО "ТМК" Владимира МЕЩЕРЯКОВА, только на строительстве моста компания освоила за прошедший год 4,1 млрд рублей. Всего же с начала работ на этом объекте освоено 6,5 млрд руб. Строители работают в спокойном деловом ритме в соответствии с графиком, без ажиотажа и авралов. И конструкция уверенно растет над городом.