"Дальагро. Продовольствие" представит технику для агропрома

С 14 по 16 апреля во Владивостоке пройдет 14-я специализированная выставка-продажа "Дальагро. Продовольствие". На территории спорткомплекса ВГУЭС "Чемпион" соберутся предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности со всего Дальнего Востока. Интерес к выставке проявляют китайские и корейские предприятия.

Как сообщили "ЗР" в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, в этом году сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти к ним - основная тематика выставки. Вниманию жителей края представят тракторы, комбайны, навесное, прицепное оборудование, оборудование для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы), посадочные и посевные машины (сеялки, картофелесажалки), поливочную и мелиоративную технику, оборудование для переработки, хранения и транспортировки сельхозпродукции. Уже традиционно приморцы смогут приобрести на выставке продукты питания, корма и кормовые добавки для животных и птиц, ветеринарные и биопрепараты, удобрения и средства защиты растений, семена и саженцы. В рамках выставки участников ожидает насыщенная деловая программа. Пройдут конкурс на лучшую продукцию выставки, дегустационный конкурс "Отличный вкус" на приз зрительских симпатий, конкурс "Лучший стенд" и "Лучшая упаковка и этикетка".

Выставка проводится при поддержке департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, ООО "Дальэкспоцентр". С 2005 года она проходит под патронажем Министерства сельского хозяйства РФ.