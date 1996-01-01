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Экологический проект от НК "Альянс"
На Хабаровской нефтебазе НК "Альянс", в рамках осуществляемой комплексной реконструкции, введены в эксплуатацию три новых резервуара под светлые нефтепродукты. Резервуары выполнены по технологии "стакан в стакане", что минимизирует риск аварийных ситуаций, исключая при этом необходимость монтажа бетонного обвалования.
В 2010 году должны быть введены в эксплуатацию еще два резервуара под светлые нефтепродукты, операторная и трансформаторная подстанция, а также первая очередь реконструкции очистных сооружений, оснащаемых оборудованием фирмы AWAS (Германия).
В перспективе на Хабаровской нефтебазе будут реализованы такие мероприятия технического развития, как монтаж блока утилизации газов дыхания от установок автоматического налива топлива фирмы Aker Cool Sorption (Дания), строительство насосной станции пенотушения, монтаж резервуаров объемом по 3000 куб. м, и другие объекты.
Проект реконструкции Хабаровской нефтебазы разработан ЗАО "ПМП" (Санкт-Петербург) и успешно прошел экспертизу в 2009 году. Проектные решения позволяют снизить выбросы вредных веществ в атмосферу с 84,6 т до 9,7 т в год, а также улучшить характеристики автоматизации производственных процессов, охраны труда и промышленной безопасности.
ДосьеХабаровская нефтебаза является структурным подразделением ОАО "Хабаровскнефтепродукт" Нефтяной компании "Альянс". В составе "Хабаровскнефтепродукта" действует 5 нефтебаз, 34 бензовоза и 84 АЗС.
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