Докеров и крановщиков - на мыло?

Промышленными предприятиями на Комсомольском отделении железной дороги в 2009 г. повреждено 2795 вагонов. Рост к прошлому году составил 54%. 92% от общего количества повреждалось на пунктах технической передачи порта Ванино, ОАО "Дальтрансуголь", ОАО "Амурметалл". Всего же в прошлом году на ДВЖД выявлено 16853 поврежденных вагона, в том числе 7418 - приватного парка. Основную часть составляют полувагоны, причем чаще всего они повреждаются на путях промышленных предприятий и портов. Лидерами "неаккуратности" стали порты Посьет и Находка.