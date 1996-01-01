"Хасанкоммунэнерго" консолидируется в одних руках

Предприниматель Юрий РАДЧЕНКО, в декабре прошлого года купивший 87,7976% акций ОАО "Славянский СРЗ" у ООО "Беркут", продолжает докупать активы на Хасанщине. В январе Приморское УФАС приняло к сведению уведомление предпринимателя о том, что он увеличил долю в уставном капитале ОАО "Хасанкоммунэнерго" до 91,57% акций, выкупив 80,61% акций оптового перепродавца электроэнергии у зарегистрированного во Владивостоке ООО "Паритет".