Залив Петра Великого избавят от стоков

Полным ходом идет строительство и очистных сооружений Центрального планировочного района Владивостока. Как сообщили в пресс-службе администрации края, строители планируют сдать объект в конце года.

По информации КГУП "Приморский водоканал", который является генподрядчиком строительства, уже возводится здание механической очистки, накануне были залиты бетонные основания под здание ультрафиолетовой обработки воды и здание реагентов. Заложены котлованы под подстанции, цех обезвоживания остатка и цех осветления воды, идет прокладка коллекторов. Это лишь часть полной реконструкции системы канализации Владивостока. В рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года предусмотрено строительство очистных сооружений Центрального, Южного и Восточного планировочных районов, реконструкция очистных Северного района.

Система очистных сооружений позволит полностью прекратить сброс неочищенных бытовых стоков в залив Петра Великого, что позитивно скажется на экологическом и санитарном состоянии морской акватории. А полученный в ходе очистки ил также будет проходить несколько стадий обработки: на утилизацию направят уже брикеты.