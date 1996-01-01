"Дальсвязь" застрахует ответственность топ-менеджеров

ОАО "Дальсвязь" во второй раз в своей истории объявило открытый конкурс на выбор организации для оказания услуг страхования ответственности и финансовых рисков членов совета директоров, правления и генерального директора. Согласно условиям конкурса, начальная (максимальная) цена договора составляет $80 тыс., общая страховая сумма - $10 млн. Период страхования - 1 год. Напомним, годом ранее победителем подобного конкурса в 2009 году стало ОАО "СОГАЗ", предложившее за свои услуги $45 тыс.