Гендиректор "Южморрыбфлота" желает докупить акций компаний

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" Александр ЕФРЕМОВ (до июля 2009 г. руководил ЗАО "Примрыбснаб") выставил оферту на покупку акций компании по номиналу, который составляет 10 коп. До этого гендиректор в январе увеличил долю принадлежащих ему акций с 23,4357% до 34,6867%. До объявленной "Южморрыбфлотом" допэмиссии членам совета директоров Александру ШУЛДЫКУ (занимает должность директора ООО "Южморрыбфлот") и Александру НОВИЧКОВУ принадлежало соответственно 12,7741% и 12,5012%, ООО "Инвест- Восток" - 11,251%. Уставный капитал компании составлял 85 тыс. 340 руб. и был разделен на 853 тыс. 400 обыкновенных акций.