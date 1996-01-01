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Борьба за домены зоны *.рф начинается
Регистрация товарного знака - очень важная процедура для успешного развития бизнеса. Многие компании регистрируют свой товарный знак задолго до того, как начинают реализовывать соответствующую товар или услугу, и это может оказать положительное воздействие в будущем. Но прогресс не стоит на месте, и вот уже многие предприниматели стремятся не только закрепить за собой товарный знак "повкуснее", но и получить права на соответствующий домен. А тут еще новое усовершенствование - "домен. РФ".
О том, что изменилось в процедуре регистрации товарных знаков, в частности с появлением нашумевшей "зоны. РФ", рассказал Игорь ЧЕТВЕРИКОВ, заместитель директора Первого частного Приморского патентного агентства.
"Регистрация товарных знаков за эти годы усложнилась, поскольку, несмотря на существенное повышение государственных пошлин, количество желающих зарегистрировать свой товарный знак возросло - всё-таки бизнес развивается, - поделился наблюдениями Игорь Четвериков. - А для юридического лица не составляет существенной разницы - потратить 10 000 или 30 000 для регистрации своего знака.
Главная сложность при регистрации товарного знака состоит в тот, что ключевые или словарные слова в большинстве своем уже заняты. А такие выдуманные слова как, например, "Светозар" могут быть заняты для электроники, но свободны для другой сферы, например, для медикаментов. Но вымышленные слова еще сложнее зарегистрировать, так как они чаще всего являются объектом интеллектуальной собственности какого-либо предприятия, придумавшего это наименование".
25 ноября 2009 г. была открыта приоритетная регистрация доменов в "зоне. РФ". Таким образом, компании, заранее зарегистрировавшие свои товарные знаки, получили возможность занять одноименный домен в приоритетном порядке. Но уже сейчас многие компании столкнулись с тем, что даже обладая товарными знаками не могут получить "домен. РФ" в приоритетном порядке. Обладателям товарных знаков усложняют получение заветного домена и киберсквоттеры - захватчики доменных имен с целью их последующей перепродажи. Несмотря на то что правительство предприняло всевозможные меры предосторожности, чтобы избежать проблем с любителями заработать таким путем, киберсквоттеры всё равно старательно ищут лазейки в законодательстве.
"Интерес к регистрации товарных знаков в связи с появлением доменной "зоны. РФ" однозначно увеличился - уже сейчас многие наши клиенты интересуются этим нововведением, - прокомментировал ситуацию Игорь Валерьевич. - Множество мощных развитых компаний даже в Приморском крае уже хотят свой домен в кириллице, вопрос только в том, удастся ли им получить желаемое. Здесь есть множество тонкостей, которые нужно рассматривать и корректировать. Например, какой-либо товарный знак зарегистрирован на территории Приморского края пятнадцатью фирмами для разнородных товаров и услуг. И одна из этих фирм может получить право на доменную "зону рф", но в таком случае, как решать вопрос с оставшимися фирмами с таким же названием? Несмотря на то, что компаний с одинаковыми зарегистрированными товарными знаками, но разными сферами услуг, может быть множество, доменная зона с определенным названием в кириллице всё равно одна. Эта проблема возникла практически сразу после появления кириллической зоны, и пока решение этой проблемы до конца не определено, не разработано еще регламента и правил, которые бы регулировали, кому из множества обладателей одинаковых товарных знаков отдавать преимущество".
Тем же компаниям, которые зарегистрировали свой товарный знак не в кириллице, а например, в латинице, и хотят получить "домен. РФ", придется изрядно потрудиться: в кириллической зоне, естественно, недопустимы иные знаки, а значит, придется регистрировать новый кириллический товарный знак, но уже в кириллице. Такие же трудности возникают и у тех компаний, у которых присутствует в товарном знаке какое-либо графическое изображение. Компании стремятся зарегистрировать новый товарный знак в кириллице, без изображений и украшений, чтобы упростить процедуру получения домена в "зоне. РФ". И тут возникает замкнутый круг: все "простые" слова давным-давно заняты, а следовательно, шансы на получение кириллической зоны сводятся к нулю.
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