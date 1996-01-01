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Автоместо с видом на залив

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа домов по ул. Кирова, 25 во Владивостоке строится как территориальный комплекс, в котором, в частности, предусмотрен многоуровневый паркинг. Проезжая мимо на электричке или рыбача напротив продовольственной базы на ул. Енисейской, многие полагают, что выше ее строится какая-нибудь гостиница или офис, но никак не паркинг.

Однако это шестиуровневое здание, каркас которого уже практически закончен, не что иное, как паркинг, который компания ООО "Мой дом" планирует ввести уже в конце этого года, чтобы жильцы возводимого ею комплекса на ул. Кирова в будущем не ломали голову: куда пристроить заночевать родную машину. Запроектирован он был в 2007 г. в АТСБ "Ягуар" и внешне будет сочетаем с возводимым здесь, на возвышенности, жилым кварталом.

Как объяснила сотрудница отдела продаж компании Наталья АНОПРЕЕВА, формально одно машино-место в этом паркинге - это общая площадь с учетом нормативного пространства между машинами, порядка 20-22 кв. метров, как иная гостинка, а всего мест - 283 . Стоит это удовольствие, если его выкупить сегодня, 400 тыс. руб. И около 40% всех мест уже выкуплено в собственность.

Тем не менее, такой задачи, чтобы к вводу объекта все места распродать, руководством компании не ставится. Дело в том, что определенная часть паркинга пойдет под аренду. Какой будет цена аренды одного машиноместа, пока не определено. Одно понятно точно: пустовать автопарковка, где будут предусмотрены и охрана с видеонаблюдением, и определенный автосервис, не должна. К тому же - она будет теплой, хорошо освещаемой и в целом очень удобной.

В самом жилом комплексе по ул. Кирова, 25 из пяти многоэтажных домов предусмотрено более 600 квартир для примерно 2000 человек. А известно, что сегодня уже редкая семья в городе не имеет своей машины. Конечно, кто-то пока ставит машину на имеющиеся в этом районе немногочисленные автостоянки, на парковке возле дома или имеет бокс в гаражном кооперативе, но для большинства актуально иметь место именно в этом паркинге - рядом с домом.

Предполагается, что этот паркинг может закрыть потребности жилого квартала в местах для машин на 80% и что обслуживание паркинга будет осуществлять в комплексе всего квартала одна и та же управляющая компания, в будущем - под контролем ТСЖ, которое еще предстоит сформировать жильцам.

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