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"Аскольд" улучшает показатели

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объем реализации продукции ОАО "Аскольд" в 2009 г. превысил 500 млн руб., при этом "портфель" заказов на 2010 г. уже составляет 490 млн руб. сообщил генеральный директор завода Геннадий СЛУГИН.

В 2009 г. арсеньевские машиностроители в значительной мере модернизировали производство, прежде всего станочный парк. Приобрели, смонтировали и запустили в три смены два высокотехнологичных токарных обрабатывающих центра немецкого производства. Будет установлено еще 50 станков, каждый из которых способен за год произвести продукции на 10 млн руб. Обслуживать эти станки будут 150 рабочих. До конца 2009 г. "Аскольд" заключил контракт на поставку в первом квартале 2010 г. еще 4 новых станков стоимостью около 1 млн евро. Два их них будут такие же, какие уже работают на заводе, а два по техническому оснащению стоят даже выше, у них большая производительность, они способны выпускать более широкий ассортимент деталей. Курс на техническую модернизацию будет продолжен - он рассчитан на несколько лет.

На заводе завершается строительство нового литейного автоматизированного и роботизированного цеха, где готовятся к запуску высокотехнологичные импортные литейные комплексы. Обслуживать их будут не более 20 человек, новое оборудование позволит обеспечить продукцией регионы от Приморья до Урала.

В 2010 г. "Аскольд" лицензирует производство арматуры, использующейся в нефтегазовой промышленности. В планах и вхождение в кооперацию с предприятиями, производящими аналогичную продукцию.

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