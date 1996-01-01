В Приморье стало меньше безработных

За прошлую неделю численность безработных на учете в краевой службе занятости сократилась на 839 человек. Сегодня в центрах занятости городов и районов края зарегистрирован 36 761 человек. Уровень безработицы составляет 3,29%. В банке вакансий краевой службы занятости сегодня 32 495 предложений от различных работодателей. Пресс-секретарь УГСЗН Приморского края Альбина КОЛОСОВА, предлагает почаще заходить на сайты www.zanprim.ru и www.trudvsem.ru. Тем более, по прогнозам специалистов в ближайшее время возможен небольшой сезонный рост числа безработных.