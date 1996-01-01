ХНПЗ очистился

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод НК "Альянс" в рамках генеральной реконструкции запустил в эксплуатацию первую очередь химводоподготовительной установки (ХВПУ).

Новая установка будет подавать химочищенную воду в заводские котельные и на проектируемый вакуумный блок реконструируемой битумной установки, а также обессоленную воду на проектируемую водородную установку комплекса гидрогенизационных процессов. ХВПУ вводится двумя очередями: 1-я очередь - установка предварительной очистки воды и установка подпитки котлов производительностью 250 куб.м/час, 2-я очередь - установка деминерализации (обессоливающая) и установка подпитки тепловой сети (ориентировочный срок сдачи - 2-й квартал 2011 года). Суммарная производительность ХВПУ составит более 350 куб.м/час.

По своему оснащению, технологическим решениям (применение противоточного ионирования) новая установка предварительной очистки воды на Хабаровском НПЗ является одной из самых современных на промышленных предприятиях Дальневосточного региона.