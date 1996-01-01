"Ханса Лизинг" поставит порту Посьет в лизинг погрузчик

ООО "Ханса Лизинг" (Москва, входит в состав балтийской Hansabank Group) признано победителем открытого конкурса по отбору финансовой организации для поставки и передаче в лизинг стакера (погрузчик) ОАО "Торговый порт Посьет", проведенному портом в декабре. ООО оказалось единственным участником конкурса, поэтому конкурс был объявлен несостоявшимся. В соответствии с условиями конкурса контракт будет заключен с единственным участником на условиях не выше первоначальной цены контракта, которая составляет $812 тыс.