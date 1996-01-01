"РАО ЭС Востока" выкупило у ДЭК 100% акций "Дальтехэнерго"

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в конце декабря 2009 г. приобрело у ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" 100% акций ОАО "Дальтехэнерго" (Владивосток), на базе которого создается Ремонтно-строительный холдинг АО "РАО ЭС Востока".