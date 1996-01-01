Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Долгострой обрел покупателя
Почти 20 лет простоял заброшенным недостроенный многоквартирный жилой дом в микрорайоне Горелое Дальнегорска. В декабре долгострой обрел хозяина.
Здание, которое должно было стать первой в Дальнегорске монолитной девятиэтажкой, продано администрацией округа. В 90-х годах стройка, добравшись до 5-го этажа, замерла. С тех пор здание оставалось печальным памятником эпохи перестройки. С 1991 г., когда началась стройка, здание удалось довести до 34% готовности. По проекту, здесь должно было быть 36 квартир.
В планах руководства ООО "Лиман", которое приобрело дом, - достроить его "под ключ". Правда, он останется 5-этажным. Для Дальнегорска, пережившего в эпоху экономических реформ, падение производства, значительный отток населения с территории, и сегодня официально, на уровне Правительства РФ, признанным монопрофильным городом, такое решение частных инвесторов стало знаковым событием. Возможно, найдутся и другие предприниматели, которые возьмутся за восстановление жилья. Сегодня в северном городке есть еще несколько недостроенных и законсервированных зданий и фундаментов, которые при должных вложениях могут стать удобным и комфортным жильем.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Приморцы в погоне за процентами не читают документы, которые подписывают
- На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"