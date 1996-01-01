Долгострой обрел покупателя

Почти 20 лет простоял заброшенным недостроенный многоквартирный жилой дом в микрорайоне Горелое Дальнегорска. В декабре долгострой обрел хозяина.

Здание, которое должно было стать первой в Дальнегорске монолитной девятиэтажкой, продано администрацией округа. В 90-х годах стройка, добравшись до 5-го этажа, замерла. С тех пор здание оставалось печальным памятником эпохи перестройки. С 1991 г., когда началась стройка, здание удалось довести до 34% готовности. По проекту, здесь должно было быть 36 квартир.

В планах руководства ООО "Лиман", которое приобрело дом, - достроить его "под ключ". Правда, он останется 5-этажным. Для Дальнегорска, пережившего в эпоху экономических реформ, падение производства, значительный отток населения с территории, и сегодня официально, на уровне Правительства РФ, признанным монопрофильным городом, такое решение частных инвесторов стало знаковым событием. Возможно, найдутся и другие предприниматели, которые возьмутся за восстановление жилья. Сегодня в северном городке есть еще несколько недостроенных и законсервированных зданий и фундаментов, которые при должных вложениях могут стать удобным и комфортным жильем.