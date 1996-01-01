Государство сократило список платных услуг

Перечень услуг, которые предприниматели должны оплачивать при открытии и ведении собственного дела, существенно сокращен. Теперь в него входит всего 19 платных услуг.

В их числе - государственная экологическая экспертиза; санитарно-эпидемиологическая экспертиза, расследования, обследования, исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок; государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр; государственная экспертиза проектной документации и др.