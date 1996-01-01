"Владивосток Авиа" в 2009 г. увеличила перевозку пассажиров на 21%

ОАО "Владивосток Авиа" в 2009 г. перевезло 1 млн 84 тыс. 20 пассажиров, что на 21,4% превышает показатель 2008 г. Перевозка пассажиров на внутренних авиалиниях увеличилась на 22,2%, международных - на 19,8%. В том числе в 2009 г. "Владивосток Авиа" перевезла 28 тыс. пассажиров в рамках госпрограммы субсидированных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. В сообщении отдела по связям с общественностью авиакомпании говорится, что компании удалось сохранить по итогам года место в десятке крупнейших авиаперевозчиков страны.