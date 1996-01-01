Начинающие предприниматели остались с пустым карманом

В конце прошлого года "ЗР" писал о промежуточных итогах реализации краевой программы развития предпринимательства. В целом, программа работает и деньги до предпринимателей дошли, однако, один раздел программы оказался невыполнен. Пропиаренный "грантовый" проект, обещавший создание 50 новых предприятий, практически сорван.

Напомним, что общий объем финансирования краевой программы предпринимательства составил 220 млн руб. Это - огромная сумма, выделенная предпринимателям. Из этих денег 15 млн предназначалось для выделения 50 грантов по 300 тыс. руб. безработным гражданам, решившимся на открытие собственного бизнеса.

Безусловно, еще в самом начале проект безвозмездной финансовой помощи вызывал у многих противоречивые чувства. Даже сами разработчики программы сомневались, стоит ли идти на бесплатную раздачу казенных денег.

"Открытие своего дела не каждому по плечу, - считает заместитель председателя Совета предпринимателей при губернаторе Приморского края Марина ШЕМИЛИНА. - Поэтому когда программа разрабатывалась, этот раздел члены совета активно обсуждали, причем, мнения разделились. Но решение было принято в пользу грантов. Ведь прежде чем получить деньги безработный должен был отучиться на предпринимателя несколько месяцев, затем написать, и самое главное, защитить бизнес-план перед комиссией, в составе которой должны быть представители бизнеса".

Есть еще один нюанс, о котором необходимо упомянуть. Финансирование этого раздела проходило из двух источников: 12 млн руб. пришли на счета краевой администрации из федерального бюджета по линии Министерства экономического развития и 3 млн. руб. - из бюджета Приморского края.

Возможно, именно деньги из федерального бюджета стали причиной того, что депутаты Законодательного Собрания Приморского края положительно проголосовали за будущие 50 грантов. В своих комментариях депутаты не скрывали уверенности в том, что эти деньги будут использованы по назначению. "Мы начинаем оказывать поддержку тем, кто, потеряв работу во время кризиса, решил открыть свой бизнес. Согласно программе, молодой предприниматель может получить разовую субсидию в размере 300 тыс. руб. безвозмездно. Поверьте, это очень серьезная поддержка",- давал комментарий летом 2009 г. нашей газете депутат Леонид ПРЕМИНГЕР.

Широко разрекламированный проект нашел отклик. Безработные, решившиеся открыть свое дело, получили направление в службе занятости. "Как только я узнал об этом проекте, решил в нем участвовать, ведь это мой шанс открыть свое дело, - рассказывает один из соискателей Андрей ПИВОВАРОВ. - Я получил направление на курсы и вечерами учился. Постоянно поддерживал контакт с отделом развития предпринимательства в краевой администрации. В конце осени получил свидетельство об окончании курсов, а затем зарегистрировался как частный предприниматель. Мною был написан бизнес-план, но приглашения на сдачу заявки я так и не получил. Мне все время говорили, что не принят порядок".

Еще один соискатель для учебы приехал из района края. Все это время он на взятые взаймы деньги снимал квартиру. В конце года ему сказали, что в этом году он никаких денег не получит. Так как порядок будет принят не ранее весны 2010 г.

"Еще во время учебы мы имели возможность получить 58 тыс., которые шли по программе службы занятости. Но мы реально понимали, что этой суммы для наших будущих предприятий не хватит, поэтому все-таки решили от них отказаться. Потом до нас дошла информация, что 300 тыс. руб. нам теперь необходимо найти самостоятельно, а потом нам эти затраты компенсируют. Мы были ошарашены, - продолжает Андрей Пивоваров. - Дело в том, что это меняет весь смысл грантовой поддержки. Я ходил в банк на переговоры, в кредите мне отказали. По моей информации, другие соискатели также не сиогли найти эти деньги".

Председатель Общественного Совета предпринимателей Приморья (ОСПП) Марина Шемилина уверена, что в этой ситуации необходимо сохранить первоначальный смысл грантовой поддержки. "Гранты первоначально предполагалось выделять именно как авансовый платеж, и они были рассчитаны для тех, кто не имеет стартового капитала. Поэтому Президиум ОСПП в настоящее время готовит поправки в краевую программу развития предпринимательства в части авансового предоставления гранта с последующим отчетом получателя поддержки за выделенные средства. В ближайшие дни проект будет направлен в администрацию края и вынесен на обсуждение Совета при губернаторе"

Получит ли 300 тыс. руб. в 2010 г. Андрей Пивоваров и другие соискатели - неизвестно. 12 млн руб., выделенные безработным, так и лежат на счетах краевой администрации. А вот 3 млн руб.из бюджета края на эти цели уже потратить нельзя.

Как будет развиваться ситуация далее, комментировать никто не берется. Странно, что депутаты, активно голосовавшие за гранты, потом ни разу не поинтересовались судьбой этих денег. Возможно, что решение проблемы сдвинулось бы с мертвой точки, если бы информация вовремя была бы доведена до первого-вицегубернатора курирующего малый и средний бизнес Александра КОСТЕНКО, но, по слухам, ее так и не смогли донести до кабинета первого вице-губернатора.

Срыва проекта могло бы и не произойти, и начинающие предприниматели все же смогли бы получить гранты, если бы отдел развития предпринимательства был вовремя усилен дополнительными специалистами. Для сравнения, несколько лет назад объем финансовой помощи субъектам малого бизнеса Приморского края был всего чуть больше 1 млн руб. В 2009 г. сумма составила более 220 млн руб. Физически специалисты отдела не успевают выполнить колоссальный объем работы. Однако никто и не подумал увеличить штат. Поэтому данный ляп может оказаться не последним....