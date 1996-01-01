Приморский "Соллерс" планирует запустить в производство кроссовер SsangYong С200

Автозавод "Соллерс" во Владивостоке в текущем году планирует запустить в производство новый компактный кроссовер SsangYong С200. По размерам новинка близка к Toyota RAV4, а дизайн разработан итальянской студией Giugiaro's ItalDesign. Ожидается, что С200 станет самым доступным внедорожником южнокорейского производителя.

Выпуск С200 в России стартует в максимально короткие сроки, после постановки новой модели на конвейер в Южной Корее, запланированной на 1-й квартал текущего года. Автомобиль может оснащаться как полным, так и передним приводом. Новинка получит новые трансмиссии - как механические, так и автоматические, турбонаддувный бензиновый двигатель объемом 1,8 л и дизельный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 175 л.с. В России сборку начнут с привычного бензинового двигателя. C200 призван составить конкуренцию популярным в России одноклассникам Hyundai Tucson, Kia Sportage, Suzuki Grand Vitara, Toyota RAV4 и Honda C-RV.

Напомним, что производство "Соллерс" во Владивостоке было запущено 29 декабря прошлого года, а первенцем завода стал УАЗ Patriot Limited. Партия российских внедорожников была собрана во Владивостоке специально под визит премьера Владимира ПУТИНА и в дальнейшем будет выпускаться в ограниченном количестве.

Производственный план завода на 2010 г. составляет 15 тыс. автомобилей. Основой дальневосточного конвейера станут внедорожники SsangYong - Rexton, Kyron и Action Sports. В середине года "Соллерс" планирует организовать производство японских грузовиков Isuzu, а в 2012 г. - выйти на полный цикл. В настоящее время конвейеры на производственных площадках остановлены до конца января. Замерший авторынок в центре России, а SsangYong в ближайшее время вряд ли найдет прямую дорогу к сердцу и кошелькам дальневосточников, не способствует полной загрузке владивостокского конвейера.

Стоит отметить, что потенциальная продукция "Соллерса" уже имеет своих гарантированных покупателей. Грузовики и связанные с ним модификации, скорее всего, будут закуплены участниками строительной программы объектов саммита АТЭС. Неисключено, что и без соответствующих тендерных процедур. Ранее гендиректор "Соллерса" Вадим ШВЕЦОВ говорил "ЗР", что его компания рассчитывает на этот заказ.