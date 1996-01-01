"Дочка" FESCO вкладывается в логистический комплекс Хабаровска

ООО "Фирма "Трансгарант" (входит в Транспортную группу FESCO) в расчете на оживление импортных потоков планирует продолжить создание на базе принадлежащего ему ОАО "Стройоптторг" (Хабаровск) крупного логистического центра, который внесен правительством Хабаровского края в генеральный план развития Дальневосточного региона.

В конце прошлого года "Трансгарант" увеличил долю в ОАО "Стройоптторг" после проведенной допэмиссии до 97,68%. В Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в ДФО "ЗР" сообщили, что отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО "Стройоптторг" был зарегистрирован 8 декабря 2009 г.

Компания по закрытой подписке разместила 568 тыс. 431 обыкновенную акцию номиналом 1 руб. Акции размещались в пользу ООО "Фирма "Трансгарант".

Напомним, что "Трансгарант" в 2006 г. приобрела 51% акций ОАО "Стройоптторг", принадлежавших Дальневосточному фонду имущества, для развития инфраструктурных проектов по созданию сети транспортно-логистических комплексов. С 2006 по 2009 год доля владения "Трансгаранта" постоянно увеличивалась и сейчас превысила отметку 97%. Параллельно с увеличением доли в капитале комплекса "Трансгарант" провел его модернизацию, вложив более 120 млн руб. в обновление находящихся на территории складов класса А и восстановление инфраструктуры предприятия.

"Стройоптторг" является одним из крупнейших складских центров Дальнего Востока (расположен в черте Хабаровска на территории в 9,8 га). Терминал является распределительным центром для продукции концерна "Калина", также работает с таким компаниями, как Coca-Cola, Henkel и Avon. В перспективе расценивается как хорошая площадка для строительства транспортно-логистического комплекса благодаря удачному географическому положению и прямому выходу не только к Дальневосточной железной дороге, но и реке Амур. Одним из важным элементов является контейнерная площадка на 2,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) единовременного хранения. С открытием пограничного перехода на Большом Уссурийском острове "Стройоптторг" может стать основным терминалом, осуществляющим таможенное оформление и перегрузку на железную дорогу импорта, поступающего автотранспортом из КНР.