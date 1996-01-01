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Деприватизация Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре завершена

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) переданы 59,12% акций Амурского судостроительного завода (ОАО "АСЗ"), одного из крупнейших на Дальнем Востоке, после чего ОСК стала владельцем 77% акций завода.

Решение о продаже контрольного пакета акций "Амурского судостроительного завода" государству за символическую сумму было принято в мае 2009 года во время рабочей поездки премьер-министра Владимира ПУТИНА в Комсомольск-на-Амуре. Завод находился в сложном экономическом положении и имел общий долг в 36 млрд руб. Пакет акций 59,12% в рамках реструктуризации долга передали Сбербанку - основному кредитору предприятия, потом - государству.

"Мы получили документы, подтверждающие, что юридически пакет акций принадлежит ОСК и Дальневосточному центру судостроения и судоремонта, входящему в состав ОСК", - сообщил генеральный директор Амурского судостроительного завода Николай ПОВЗЫК. Он уточнил, что акции были переданы в конце декабря прошлого года.

Как сообщалось ранее, в декабре 2009 года правительство РФ распорядилось выделить АСЗ в течение пяти лет около 17 млрд руб. Согласно документу, эти средства завод будет получать ежегодными траншами на модернизацию верфи.

Досье

ОАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, работает с 1936 года. Всего за историю завода было построено 270 судов и кораблей, в том числе атомные подлодки, надводные боевые корабли, гражданские суда, а также металлоконструкции и технологические модули для нефтегазодобывающей промышленности. Объединенная судостроительная корпорация создана в 2007 году. В состав госкорпорации входят три региональных центра, в том числе Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (Владивосток). 100% акций корпорации принадлежит государству. Уставный капитал ОСК составляет 117 млрд руб. Объем заказов корпорации - $12 млрд.
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