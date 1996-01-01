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Бурейская ГЭС – 2009-й был ударным
В п. Талакан под председательством Члена Правления ОАО "РусГидро", руководителя Дивизиона "Дальний Восток" Юрия ГОРБЕНКО прошло очередное заседание оперативного пускового штаба по строительству Бурейской ГЭС.
Участники штаба рассмотрели итоги выполнения задач 2009 года по строительству Бурейской ГЭС, одного из крупнейших инвестиционных проектов РусГидро. В 2009 году на строительстве станции освоено более 6,6 млрд руб., в т.ч. строительно-монтажные работы профинансированы на 2,7 млрд руб. В результате введен по штатной схеме третий гидроагрегат, и станция вышла на проектную мощность. Летом 2009 года водохранилище впервые достигло проектной отметки, что позволило провести полномасштабные испытания эксплуатационного водосброса. В эксплуатацию введены подъемные краны на гребне плотины для маневрирования затворами. Закончены работы по возведению трансформаторной мастерской в пазухе плотины, дома быта.
ДосьеБурейская ГЭС с 9 января 2008 года является филиалом ОАО "РусГидро". На станции установлено 6 гидроагрегатов мощностью 2010 МВт.
В 2010 году предстоит завершение работ по обустройству пристанционной площадки и отводящего русла гидроузла. Будут достроены служебно-технологический корпус и здание АСУ контрольно-измерительной аппаратуры. Закончится оснащение здания трансформаторно-масляного хозяйства. На выполнение этой программы потребуется около 1,2 млрд руб.
Оперативным штабом рассмотрены вопросы повышения надежности и безопасности в плане внесения дополнений в проектную и строительную часть с учетом новых тенденций в гидротехническом строительстве, практике эксплуатации гидроэлектростанций и новых требований Ростехнадзора.
– 2011-й призван стать годом завершения строительства Бурейской ГЭС, – сказал в заключение Юрий Горбенко. – Мы должны подготовить и сдать объект государственной комиссии.
ОАО "РусГидро" – крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 53 объекта возобновляемой энергетики. На 1 сентября 2009 года установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 25,3 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С.Непорожнего (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий аварии 17 августа 2009 г.
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