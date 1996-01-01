www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.95 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.15 р. 10 CNY: 95.03 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бурейская ГЭС – 2009-й был ударным

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В п. Талакан под председательством Члена Правления ОАО "РусГидро", руководителя Дивизиона "Дальний Восток" Юрия ГОРБЕНКО прошло очередное заседание оперативного пускового штаба по строительству Бурейской ГЭС.

Участники штаба рассмотрели итоги выполнения задач 2009 года по строительству Бурейской ГЭС, одного из крупнейших инвестиционных проектов РусГидро. В 2009 году на строительстве станции освоено более 6,6 млрд руб., в т.ч. строительно-монтажные работы профинансированы на 2,7 млрд руб. В результате введен по штатной схеме третий гидроагрегат, и станция вышла на проектную мощность. Летом 2009 года водохранилище впервые достигло проектной отметки, что позволило провести полномасштабные испытания эксплуатационного водосброса. В эксплуатацию введены подъемные краны на гребне плотины для маневрирования затворами. Закончены работы по возведению трансформаторной мастерской в пазухе плотины, дома быта.

Досье

Бурейская ГЭС с 9 января 2008 года является филиалом ОАО "РусГидро". На станции установлено 6 гидроагрегатов мощностью 2010 МВт.

В 2010 году предстоит завершение работ по обустройству пристанционной площадки и отводящего русла гидроузла. Будут достроены служебно-технологический корпус и здание АСУ контрольно-измерительной аппаратуры. Закончится оснащение здания трансформаторно-масляного хозяйства. На выполнение этой программы потребуется около 1,2 млрд руб.

Оперативным штабом рассмотрены вопросы повышения надежности и безопасности в плане внесения дополнений в проектную и строительную часть с учетом новых тенденций в гидротехническом строительстве, практике эксплуатации гидроэлектростанций и новых требований Ростехнадзора.

– 2011-й призван стать годом завершения строительства Бурейской ГЭС, – сказал в заключение Юрий Горбенко. – Мы должны подготовить и сдать объект государственной комиссии.

ОАО "РусГидро" – крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 53 объекта возобновляемой энергетики. На 1 сентября 2009 года установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 25,3 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С.Непорожнего (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий аварии 17 августа 2009 г.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru